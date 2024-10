Bachelorette-Luna wehrt sich gegen Martins Lästerattacke

In der neuesten Folge von Die Bachelorette äußerte Martin sich im Gespräch mit Jan und Erik kritisch über die Frauen in der Villa – und schoss besonders gegen Luna. Im Promiflash-Interview verrät die Wienerin nun, was sie von seinen Aussagen hält. "Ich fühle mich persönlich gar nicht so sehr angegriffen. Ich finde es bedauernswert und traurig, dass vor allem heterosexuelle Männer, wie Martin und Jan, Menschen kleinreden müssen, damit sie sich mit ihrem kleinen Ego gut und groß fühlen können", stellt sie klar. Sie bezeichnet die frauenfeindliche Art mancher Teilnehmer als "eine widerliche Manier".

Der Fitness-Unternehmer wunderte sich in der Show, dass Stella Stegmann (27) einer "nicht sportlichen" und 1,50 Meter großen Person eine Rose gab. Auf diesen Kommentar reagiert Luna gegenüber Promiflash: "Ich finde es nicht fair, über Menschen zu urteilen, vor allem wenn man sich nicht die Zeit nimmt, sie kennenzulernen. Ich habe über 70 Kilogramm abgenommen und in der Villa jeden Tag mit Leila Sport gemacht."

Nach der Ausstrahlung des umstrittenen Gesprächs erhielt die Unternehmerin viel Zuspruch von den Bachelorette-Fans: "Luna, du kannst megastolz auf dich und deine Leistung sein. Wer Menschen runtermachen muss wie Martin, um sich besser zu fühlen, ist einfach traurig", kommentierte ein Zuschauer auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. Ein anderer Nutzer kritisierte den Rosenanwärter: "Eine Person, die über 70 Kilogramm abgenommen hat, als 'nicht sportlich' zu betiteln und auf die Größe zu gehen – sehr stark von dir, Martin."

RTL Stella Stegmann und Luna bei "Die Bachelorette" 2024

RTL Martin Michelius, "Die Bachelorette"-Kandidat

