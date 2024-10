Das sind die Schwangerschaftsgelüste von Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut (30) ist derzeit in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses. Auf Instagram gibt sie ihren Followern nun tiefere Einblicke in ihre Schwangerschaftsreise und berichtet im gleichen Atemzug von Herausforderungen. "Ich habe die ganze Zeit Hunger, Übelkeit und Lust auf komische Sachen. Willkommen in der Schwangerschaft", erklärt die einstige DSDS-Kandidatin lachend. Weiter verrät sie, wohin sie ihre aktuellen Gelüste denn dieses Mal führen werden: "Wir fahren jetzt eine Stunde zum Oktoberfest, nur weil ich unbedingt Früchte mit Zuckerguss haben möchte und wahrscheinlich auch eine Banane mit Schokoladenüberzug. Und ich werde auf die Suche nach einer Kürbiscremesuppe gehen."

Das Thema Essen ist in Katharinas zweiter Schwangerschaft ein einziges Auf und Ab, wie die Brünette erklärt: "Wenn ich nichts esse, wird mir schlecht. Wenn ich was esse, wird mir auch schlecht und wenn ich gerade auf etwas Lust habe, muss es sofort in der Sekunde da sein, sonst verliere ich die Lust." Mit der Hilfe von Tabletten, die die 30-Jährige von ihrem Arzt verschrieben bekommen hat, könne sie ihr Essen mittlerweile zumindest bei sich behalten.

Aufgrund von Katharinas anhaltender Übelkeit, von der sie in den vergangenen Wochen vermehrt auf ihrem Social-Media-Profil berichtete, vermuteten ihre Follower schon vor der offiziellen Bekanntgabe die erneute Schwangerschaft. Vor wenigen Tagen bestätigte die Sängerin dann die Spekulationen: "Wir können es kaum glauben – aber es ist wahr: Wir sind schwanger, wir bekommen ein Baby!", schrieb die 30-Jährige zu einem Video, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im September 2024

