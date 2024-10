Eigenen Kopf: Travis Kelce kümmert sich nicht um Modetrends

Travis Kelce (34) zeigt sich unbeeindruckt von den aktuellen Modetrends und setzt stattdessen auf seinen ganz eigenen Stil. In einer Folge seines Podcasts "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (36) moderiert, sprach der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs am 24. September über sein unkonventionelles Modebewusstsein. "Wer entscheidet eigentlich, was in ist und was nicht?", fragte Jason seinen Bruder, nachdem dieser zuvor über Travis' auffälliges Outfit vor dem Spiel der Chiefs gegen die Atlanta Falcons gesprochen hatte. "Mir ist das völlig egal", erklärte der Sportler und fügte hinzu, dass er einfach das trage, was ihm gefalle.

Der Partner von Taylor Swift (34) ist längst bekannt für seine ausgefallenen Outfits. So trug er vor besagtem Spiel am 22. September rote Sneakers von Justin Timberlake (43) aus der Legends-of-the-Summer-Kollektion von 2013. Dazu kombinierte er einen schwarz-weißen Anzug von Lemaire. "Ich wollte, dass meine Schuhe auffallen“, lachte er und spielte damit auf seine Hose an, die extra knapp über dem Knöchel endete.

Travis plant seine lässigen Looks, bei denen die Sneaker stets im Fokus stehen, auch während der gesamten aktuellen NFL-Saison weiterzuführen. "Haltet die Augen offen", riet er seinen Fans und machte damit Hoffnung auf weitere interessante Kombinationen. Sein Bruder Jason, im März nach 13 Jahren seine Football-Karriere beendete, unterstützt seinen Bruder Travis in dessen unkonventionellem Stil.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

