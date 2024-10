Elton John begeistert seine Fans mit Überraschungsauftritt

Musiklegende Elton John (77) blickt auf seine glanzvolle Karriere zurück. Der Sänger überraschte das Publikum beim New York Film Festival während der US-Premiere zu "Elton John: Never Too Late" vor wenigen Tagen mit einem Auftritt. Dabei wurde Elton, gekleidet in einen schicken rosafarbenen Anzug, von seinem Ehemann David Furnish (61) begleitet, der die Dokumentation zusammen mit R.J. Cutler inszeniert hat. Auf der Bühne sang Elton seinen Klassiker "Tiny Dancer" und spielte dazu Klavier. Nach seiner Darbietung hielt er eine rührende Rede über sein "erstaunliches Leben". Darin verriet er: "Musik war immer da, in guten wie in schlechten Zeiten."

Der Musiker erinnerte sich auch an einen bedeutenden Wendepunkt in seinem Leben: "1990 wurde ich nüchtern, und plötzlich verstand ich, was mir gefehlt hatte: Demut, Dankbarkeit und Glaube." Diese Einsicht habe ihm geholfen, ein neues Fundament zu schaffen. "Ja, Musik und Ruhm sind wunderbar, aber sie allein erfüllten mich nicht", fügte der Rocketman hinzu. Erst als er David getroffen habe und Vater geworden sei, habe er "vollkommenes Glück" gefunden. Er verabschiedete sich mit den Worten: "Ich bin 77 Jahre alt und habe alles getan, was es zu tun gibt" und offenbarte noch, dass er "nie so glücklich war wie jetzt".

Die Dokumentation, die bereits im September beim Toronto International Film Festival Weltpremiere feierte, spannt den Bogen von Eltons frühen Jahren als Musiker zu seinem letzten Konzert im Dodger Stadium im November 2022. Laut der offiziellen Zusammenfassung der Handlung beleuchtet der Film seine bescheidenen Anfänge bis hin und seinen Weg, Missbrauch und Sucht zu überwinden, um die Ikone zu werden, die er heute ist. Mit Archivmaterial und Gastauftritten von Stars wie Bernie Taupin, John Lennon (✝40) und Dua Lipa (29) ist die Dokumentation eine Hommage an Eltons Karriere. "Elton John: Never Too Late" läuft ab dem 15. November in ausgewählten Kinos und ist ab dem 13. Dezember auf Disney+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

Elton John und David Furnish mit ihren Söhnen Elijah und Zachary in Saint-Tropez

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John, Sänger

Anzeige Anzeige