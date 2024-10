Eminem wird Opa: Seine Fans sind völlig aus dem Häuschen

Vor wenigen Stunden machte Eminem (51) mit seinem neuen Musikvideo zu dem Song "Temporary" publik, dass seine Tochter Hailie Jade (28) ein Baby erwartet. Einen Ausschnitt des Videos teilt der Opa in spe inzwischen auch auf seinem Instagram-Kanal. Bei den Fans des Rappers stößt die tolle Neuigkeit auf große Begeisterung, was sie in der Kommentarspalte zum Ausdruck bringen. "Herzlichen Glückwunsch, dass du Großvater wirst. Du wirst der beste Opa aller Zeiten" oder "Wenn Eminem weint, muss ich auch weinen. Herzlichen Glückwunsch zum Baby, Hailie!" sind nur zwei der beinahe 11.500 Kommentare unter dem Post.

Eine Szene in dem Musikvideo zeigt, wie Hailie dem "Mockingbird"-Interpreten ein Trikot der Detroit Lions überreicht, auf dessen Rückseite das englische Wort für "Großvater" geschrieben steht. Zusätzlich gibt Hailie ihrem Vater ein Ultraschallbild, woraufhin Eminem fassungslos in die Kamera blickt. Einige von Eminems Fans scheinen sogar das eine oder andere Tränchen in den Augen des 51-Jährigen erkannt zu haben. "Der härteste Rapper der Welt weint – und in diesem Moment weine auch ich", schreibt ein gerührter Nutzer unter dem Musikvideo auf YouTube.

Für Hailie Jade und ihren Ehemann Evan McClintock ist es das erste Baby. Die beiden kennen sich bereits seit ihrem Studium an der Michigan State University und gehen seit dem Jahr 2016 als Paar durchs Leben. Anfang 2023 verkündete Hailie ihre Verlobung mit Evan auf ihrem Instagram-Kanal. Im vergangenen Mai besiegelten die beiden ihr Liebesglück und gaben sich bei einer romantischen Zeremonie das Jawort.

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers, Podcasterin

Instagram / hailiejade Hailie Jade Mathers mit ihrem Partner Evan

