Eminems Tochter Hailie Jade hat ihren Partner geheiratet!

Eminems (51) Tochter ist unter der Haube! Hailie Jade Scott Mathers (28) machte im vergangenen Jahr die Verlobung mit ihrem Partner Evan McClintock öffentlich. Nun ist der große Tag gekommen! Wie sie auf Instagram mitteilt, haben sie und Evan sich das Jawort gegeben. Auf den tollen Bildern küssen sich die beiden liebevoll vor einem Rosenbogen und fahren in einem Oldtimer davon. Hailie und Evan traten in Battle Creek im Bundesstaat Michigan vor den Traualtar.

TMZ liegen aber noch weitere Bilder von Hailies großem Tag vor, auf denen auch ihr berühmter Vater zu sehen ist! Eminem hat sich für diesen Anlass sogar richtig rausgeputzt und trägt einen schwarzen Anzug mit schwarzer Sonnenbrille. Hailie hingegen trug ein bezauberndes, eng anliegendes Brautkleid, das unten mit voluminösen Rüschen verziert war. Wie auf den Fotos zu erkennen ist, stach sie damit deutlich hervor, denn die meisten Gäste trugen dunkle oder schwarze Kleider. Auf einem Bild tanzt die 28-Jährige sogar mit ihrem Papa den berühmten Vater-Tochter-Tanz.

In den vergangenen Wochen stimmte sich die Influencerin schon auf die Hochzeit ein, denn sie teilte viele Einblicke in ihren Junggesellinnenabschied. Gemeinsam mit den Girls unternahm der Promi-Spross einen feuchtfröhlichen Bootstrip nach Tampa Bay in Florida.

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

Instagram / hailiejade Hailie Jade mit ihren Freundinnen bei ihrem JGA, April 2024

