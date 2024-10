Fan-Lieblinge: Dieses Sommerhaus-Duo feiern die Zuschauer

Das Sommerhaus der Stars geht in der kommenden Woche in die vierte Runde. Nach drei Folgen der Reality-TV-Show wissen die Fans aber schon ganz genau, wen sie bisher am meisten ins Herz geschlossen haben. Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 3. Oktober, 10:51 Uhr] geht hervor, dass die Sommerhaus-Zuschauer Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt feiern. Von satten 1.967 Stimmen konnten sich der GZSZ-Star und seine Partnerin ganze 534 Votings sichern. Das sind umgerechnet 27,1 Prozent. Aber Obacht! Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser sind ihren Mitstreitern mit 483 Stimmen ganz dicht auf den Fersen.

Die unbeliebtesten Plätze nehmen gleich zwei Paare ein, die sich von der Stimmenanzahl her nicht allzu viel nehmen. Mit nur 43 Stimmen, was umgerechnet 2,2 Prozent ausmacht, nehmen Umut Tekin (27) und Emma Fernlund den letzten Platz im Leser-Ranking ein. Nur knapp hinter dem Temptation Island V.I.P.-Couple reihen sich Gloria Glumac (32) und ihr Partner Michael. Die Reality-TV-Bekanntheit und der Barkeeper konnten sich 91 Stimmen sichern und erreichen damit einen Prozentsatz von 4,6 Prozent.

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Social Media sammeln sich bereits einige Kommentare, die das Umfrageergebnis deutlich widerspiegeln. Einige Fans meinen aber auch, dass kein Pärchen den Platz der Fan-Lieblinge einnehmen dürfte. "Inzwischen finde ich ja leider echt jedes Pärchen mehr oder weniger unterirdisch. Oder zumindest einen Part der beiden", resümiert ein Nutzer. Ein anderer findet für die Teilnehmer deutlich härtere Worte: "Begeistert kann doch wirklich niemand von diesem Schrott sein."

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Vanessa Schmitt und Raúl Richter

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

