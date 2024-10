Mama Donna offenbart: Travis Kelce kann nicht kochen

Donna Kelce, die Mutter des Footballstars Travis Kelce (34), gibt in einem Interview humorvoll einige Schwächen ihres Sohnes preis. "Er kann nicht kochen. Er kann nicht putzen", sagt sie scherzhaft gegenüber Extra TV. Doch sie fügt hinzu, dass er sich verbessere und deutet an, dass er möglicherweise Hilfe von seiner Freundin Taylor Swift (34) bekomme. Es gab in letzter Zeit einige Hinweise darauf, dass die Sängerin ihrem Liebsten im Haushalt unter die Arme greift.

In einem Video auf YouTube ist zu sehen, wie Travis die "Shake It Off"-Interpretin in der Küche küsst, während sie am Herd steht und kocht. Im Hintergrund sind verschiedene Zutaten zu erkennen – die beiden scheinen gerne gemeinsam kulinarisch aktiv zu sein. Auf einer Pressekonferenz im Juni von Travis' Team, den Kansas City Chiefs, gab der Sportler zu, dass er es schön finde, mit seiner Freundin Zeit in der Küche zu verbringen. "Ich genieße es sehr, mit ihr zu kochen, möchte unsere gemeinsamen Lieblingsgerichte aber lieber für mich behalten", sagte Travis geheimnisvoll. Trotzdem verriet er, dass Taylor ausgezeichnete Zimtschnecken und Pop-Tarts zubereitet. Chiefs-Trainer Andy Reid enthüllte zudem, dass die Sängerin nach dem Bekanntwerden der Beziehung im September die Spieler des Football-Teams mit selbstgemachten Pop-Tarts überraschte.

Taylor, die derzeit eine Pause von ihrer erfolgreichen "Eras Tour" einlegt, nutzt die freie Zeit, um sie mit Travis zu verbringen und ihn bei seinen Spielen zu unterstützen. Bereits bei der Saisoneröffnung war sie im Stadion zu sehen und feuerte ihren Freund von der Tribüne aus an. Travis, der lange Zeit als einer der besten Tight Ends der NFL galt, und Taylor, die mehrfach mit Grammy Awards ausgezeichnet wurde, scheinen nicht nur beruflich erfolgreich zu sein, sondern auch privat ihr Glück gefunden zu haben. Mitte Oktober wird die Sängerin ihre Tour in Miami fortsetzen, doch bis dahin genießen die beiden offenbar jede gemeinsame Minute zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donna Kelce und Travis Kelce im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

Anzeige Anzeige