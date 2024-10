Matt und Tammy Hembrow entfolgen sich kurz vor der Hochzeit

Tammy Hembrow (30) und Matthew Zukowski bereiten gerade ihre Hochzeit vor, die nächsten Monat stattfinden soll. Doch ihren Fans ist etwas Seltsames aufgefallen. Die YouTuberin und ihr Liebster entfolgten sich zwischenzeitlich auf Instagram. Deutet das auf eine Beziehungskrise bei den beiden Australiern hin? Ein User ist sich sicher und kommentiert unter dem neuesten Foto der Blondine: "Habt ihr euch getrennt? Das wäre so schade. Aber ich hatte schon befürchtet, dass es nicht lange hält." Auch auf dem Account des ehemaligen Love Island-Kandidaten tummeln sich besorgte Stimmen. "Erzähl uns, was los ist, Matt. Wieso folgst du Tammy nicht mehr? Sieht so aus, als hätte sie auch eine Menge Fotos mit dir gelöscht", wundert sich ein Fan. Inzwischen folgen sich die beiden Turteltauben allerdings wieder auf Social Media.

Noch am Montag hatte die Fitnessfanatikerin eine Reihe von Fotos geteilt, die das Paar am Strand zeigen. Auf einem Schnappschuss schmiegen sich die Influencer aneinander und lächeln glücklich in die Kamera. Doch auch mit diesem Post sorgte Tammy für Spekulationen. "Sie hält ständig ihren Bauch. Das wirkt, als wäre sie schwanger!", mutmaßte ein Fan daraufhin. Die 30-Jährige, die schon Mama von drei Sprösslingen ist, äußerte sich dazu nicht.

Die Ex-Partnerin von Matt Poole und ihr Matthew waren schon nach drei Monaten Beziehung bereit für den nächsten Schritt und verlobten sich im Winter des vergangenen Jahres. Im Netz bestätigte die Beauty die schöne Nachricht mit einem süßen Clip, der zeigt, wie der Realitystar vor ihr auf die Knie ging. Zu dem Video schrieb Tammy: "Noch nie in meinem Leben habe ich mich so sicher, so geliebt, so verstanden und so umsorgt gefühlt."

Instagram / tammyhembrow Matthew Zukowski und Tammy Hembrow, September 2024

Instagram / mattzukowski Tammy Hembrow und Matthew Zukowski, Influencer

