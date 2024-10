Neun Kilo abgenommen: Das verspeist Katy Perry zum Frühstück

Katy Perry (39) hat in den vergangenen Monaten neun Kilogramm abgenommen und teilte vor Kurzem ihre Abnehmgeheimnisse mit der Welt. Die 39-jährige Sängerin, die vor Kurzem ihr neues Album "143" veröffentlicht hat, verriet auf Instagram, dass ein klassisches Frühstückselement dabei eine entscheidende Rolle spielt – im Gegensatz zu vielen anderen Menschen konsumiert sie am Morgen nicht etwa ein Porridge. Stattdessen schwört Katy auf hart gekochte Eier, die sie regelmäßig genießt, um ihr Gewicht zu reduzieren.

In einem humorvollen Video zeigt Katy, wie sie ein hart gekochtes Ei auf ihrer Stirn zerschlägt und dabei sagt: "Ich esse viele Eier, weil sie eine großartige Proteinquelle sind." Sie erklärte, dass sie sich dadurch länger satt fühle und es ihr helfe, ihren Proteinbedarf zu decken. Doch ihre Ernährungsumstellung endet nicht beim Frühstück. Gemeinsam mit ihrem fitnessbegeisterten Partner Orlando Bloom (47) setzt sie auf gesunde Nahrungsmittel wie Hühnchen, Fisch, Nüsse und Samen. Zudem verriet Katy im Januar gegenüber Women's Health, dass Apfelessig, viel Wasser und sogar Selleriesaft zu ihren Gesundheitsgeheimnissen gehören. "Das ist der beste Start in den Tag, einfach Wasser trinken", betonte sie. "Ich weiß, es klingt klischeehaft, aber viele von uns greifen direkt zum Kaffee, ohne vorher ein Glas Wasser zu trinken."

Abseits ihrer Ernährungsgewohnheiten genießt Katy das Familienleben mit Orlando und ihrer gemeinsamen Tochter Daisy Dove Bloom (4). Das Paar, das seit 2016 zusammen ist, teilt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag und unterstützt sich gegenseitig in Karriere und Privatleben. Orlando ist bekannt für seine Leidenschaft für Fitness und ein gesundes Leben, was auch Katy zu ihrem neuen Lebensstil inspiriert haben könnte. Gemeinsam achten sie darauf, ihren Körper mit nährstoffreichen Lebensmitteln zu versorgen und einen aktiven Lebensstil zu pflegen. Die beiden scheinen nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch privat ein eingespieltes Team zu sein.

Getty Images Katy Perry bei den MTV Video Music Awards 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei den MTV Video Music Awards 2024

