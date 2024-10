Riesige Pokale: Channing Tatum ist stolz auf seine Tochter

Channing Tatum (44) platzt vor Stolz! Der Hollywoodstar ist Vater einer Tochter und dieser scheint der Erfolg in den Genen zu liegen. Bei Instagram teilt er ein Bild der elfjährigen Everly. Darauf ist das Mädchen in einem funkelnden Kleid mit hochtoupierten Haaren und einer Krone auf dem Kopf zu sehen. Im Arm hält sie zwei schwere Trophäen, die sie kaum halten kann. "Es gibt absolut keine Worte dafür, wie stolz ich auf dieses kleine Mädchen bin! Ich flippe aus, man!", schreibt Channing unter die Bilder seiner Tochter. Gewonnen hat sie die Preise im Irish Dance – und der Schauspieler gibt hinter den Kulissen offenbar alles für Everly: Ein weiteres Bild zeigt ihn Arm in Arm mit seiner Tochter und auf seinem T-Shirt ist "Evies Boxencrew" zu lesen.

Tanzen scheint aber nicht das einzige von Everlys Talenten zu sein. Wie ihr berühmter Vater im September im Netz bewies, hat der Promi-Spross auch ein Händchen für die Kunst. In seiner Story teilte er eine Zeichnung von Everly, die ein blauhaariges Mädchen im Anime-Stil zeigt. Auch hier kann Channing sich vor Stolz kaum zurückhalten: "Meine Tochter ist genial! Ich kann nicht glauben, dass sie in diesem jungen Alter schon so gut ist!" Ob Everly auch das schauspielerische Talent von ihrem Vater geerbt hat, verriet der 44-Jährige bisher nicht – aber sollte dies der Fall sein, wird er es sicherlich ebenfalls stolz mit seinen Fans teilen.

Everly ist Channings Kind aus seiner Ehe mit Jenna Dewan (43). Die beiden waren von 2009 bis 2019 liiert. Der Trennung folgte ein waschechter Rosenkrieg: Die Scheidung musste vor Gericht ausgetragen werden. Erst in diesem Jahr konnte sich das Ex-Paar einigen. Berichten von Daily Mail zufolge wurde Ende September endlich ein Urteil unterschrieben. Die Schauspieler erzielten wohl in der Aufteilung ihres Vermögens eine Einigung. Zudem sollen sowohl Jenna als auch Channing auf einen Ehegattenunterhalt verzichten. Fragen in Bezug auf das Sorgerecht sollen in Zukunft zwar vor einem Richter, aber im privaten Rahmen geklärt werden.

Instagram / channingtatum Everly Tatum, Tochter von Channing Tatum und Jenna Dewan

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan 2016

