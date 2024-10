Ehrliche Worte: Anna-Maria Ferchichi leidet unter Zwängen

Anna-Maria Ferchichi (42) lässt ihre Follower Tag für Tag an ihrem Leben teilhaben. Auch wenn es um schwierigere Themen geht, versucht die Ehefrau von Bushido (46) ihrer Community gegenüber stets offen und ehrlich zu sein. In einer aktuellen Instagram-Story erzählt Anna-Maria jetzt von ihrem gecancelten Trip nach Deutschland. Der Grund dafür: Ihre Kinder sind krank geworden. "Eigentlich wären Anis und ich jetzt in den Flieger gestiegen. Haben aber alles abgesagt, da die Kinder krank sind", schreibt die achtfache Mama und macht im Zuge dessen ein ehrliches Geständnis: "Ich merke, dass meine Zwänge wieder stärker werden."

Im weiteren Verlauf der Story geht die Influencerin noch detaillierter auf die Thematik ein. "Ich hatte in Deutschland wirklich miese Zwänge. Alles musste immer sauber sein, mein Schrank picobello, nichts durfte unordentlich oder dreckig sein. Das ist komplett weg", verrät sie. Vor allem jetzt, wo Anna-Maria sich dazu gezwungen sieht, viele Termine abzusagen, habe sie ständig das Gefühl, jemanden zu enttäuschen. "Das setzt mich emotional so unter Druck [...], dann fangen diese Zwänge wieder an", erklärt sie weiter.

Anna-Maria lebt mit dem Rapper, ihren sieben gemeinsamen Kindern und ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung in Dubai. Dass sich ihre Zwangsstörungen seit ihrem Umzug dorthin verbessert hat, könnte daran liegen, dass die 42-Jährige vor Ort allerhand Hilfe in ihrem Alltag als Mama hat. Im September verriet die Schwester von Sarah Connor (44) in einer Story, dass sie insgesamt vier Nannys in Anspruch nimmt. Dadurch könne sie eine viel entspanntere Mutter sein und sich mehr auf ihre zweijährigen Drillinge fokussieren. Auch um die Wäsche und das Kochen brauche sich Anna-Maria keinen Kopf zu machen: "All diese Dinge erledigen diese wunderbaren Damen, aber dafür habe ich viel Zeit für meine Kinder."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Drillinge im August 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

