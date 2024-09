Alles Bushidos Schuld? Anna-Maria wollte nie so viele Kinder

Anna-Maria Ferchichi (42) hätte sich niemals träumen lassen, eines Tages Mutter von acht Kindern zu sein. Im Interview mit Bunte enthüllt die stolze Familienmama, dass ihr Ehemann Bushido (45), der bürgerlich Anis heißt, maßgeblich für ihre kinderreiche Familie verantwortlich sei. Zwar haben ihre vorigen Partner ebenfalls einen Kinderwunsch gehegt, doch die habe Anna-Maria stets vertröstet. "Vor meinem Mann hatte ich zwei Partnerschaften, die beide Kinder wollten, aber Anis hat sich nicht schieben lassen. Der meinte: Jetzt – und nicht in einem halben Jahr", berichtet Anna-Maria. Sie betont, dass sie ohne den Rapper "zu hundert Prozent keine acht Kinder" hätte.

Anna-Maria und Bushido sind Eltern von sieben gemeinsamen Kindern. Einen weiteren Sprössling brachte die Schwester von Sarah Connor (44) mit in die Beziehung. Eine Trennung käme für die 42-Jährige trotz schwieriger Phasen nie in Frage. "Ich bin auch in Krisen nicht bereit, das alles loszulassen. Ich habe mich bewusst für diese Familie entschieden und das muss klappen. Wir geben unsere Familie einfach nicht auf, Punkt", betont sie weiter im Interview. Sie selbst habe ihre Kindheit teilweise ohne Vater verbracht und möchte ihren Kindern diesen Schmerz ersparen. Mit ihrem Ehemann teilt sie diese Vision, da beide sich "so sehr nach dieser Familie sehnen" und deshalb "so sehr dafür kämpfen".

Erst vor wenigen Wochen zeigte Anna-Maria auf Instagram stolz ihren im schwarzen Bikini gekleideten Körper, der acht Kinder zur Welt gebracht hat. Dazu schrieb sie: "42 Jahre – und acht Kinder drin gewachsen!" Anna-Maria betonte, dass sie sich für ihre Figur niemals auf Kalorienzählen oder strenge Diäten verlassen habe. "Ich esse keine Kleinigkeiten zwischendurch und achte auf viel Gemüse und Fisch", erklärte sie und fügte hinzu, dass auch Sport ein fester Bestandteil ihres Alltags sei.

Getty Images Bushido im März 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

