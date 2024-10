Ist er toxisch? Adrian Alian sieht sich nicht als "Red Flag"

In der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. stellen Adrian Alian (28) und seine Freundin Rebecca Ries ihre Beziehung auf die Probe. Als der ehemalige Bachelorette-Kandidat dazu eine Fragerunde auf Instagram startet, wird er von einem Fan als eine "Red Flag" bezeichnet – also als eine toxische Person. Adrian versteht die Welt nicht mehr. "Bin ich wirklich so eine Red Flag? Also ich kriege ja Kommentare und Nachrichten – das könnt ihr euch nicht vorstellen", reagiert er darauf. Warum er als toxisch bezeichnet wird, kann er absolut nicht nachvollziehen.

"Ihr habt einen springenden Punkt vergessen: Ich bin einfach ein Dummkopf. Ich denke einfach nicht darüber nach, was ich sage", erklärt er lachend. Der Grund, weshalb er zum Beispiel auf Fragen oft mit Gegenfragen antworte, habe rein gar nichts damit zu tun, dass er irgendjemanden manipulieren wolle – er sei einfach ein Quatschkopf. "Ein bisschen toxisch okay, checke ich schon", räumt er schließlich ein. Die Bezeichnung "Red Flag" sei seiner Meinung nach aber übertrieben.

Was wohl seine Partnerin dazu sagen würde? Rebecca und der 28-Jährige lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen. Seitdem gehen sie als Paar gemeinsam durchs Leben. Aber schon vor der Teilnahme der beiden am ultimativen Treuetest stand die Beziehung bereits einmal auf der Kippe – der Grund dafür war Adrian. "Mein Vertrauen hat der gute Herr ja schon etwas arg missbraucht. Ich würde mal sagen, ein Grundvertrauen ist da, aber alles andere ist eher so Misstrauen", gestand die Beauty im Interview mit RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Bachelorette-Kandidat 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige