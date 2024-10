"Knock-out": Das ist Bocc Özsus Plan für Fame-Fighting-Kampf

Baybora "Bocc" Özsu steigt erneut in den Ring: Am 9. November kehrt der einstige Love Island-Kandidat zurück zu Fame Fighting und will seinem Gegner zeigen, was in ihm steckt. Nachdem er beim Fame Fighting Challenger im Mai seinen Kontrahenten Burc "Bucci" Biberoglu nach nur zwei Minuten K.o. geschlagen hatte, ist Bocc fest entschlossen, auch diesmal einen spektakulären Sieg einzufahren, wie er gegenüber Bild verrät: "Ich kämpfe nur für einen Knock-out. [...] Ich werde ihn auf den Boden schicken. Wenn ich mit dem Auto fahre, fährt er Fahrrad, wenn ich Fahrrad fahre, läuft er. Das ist mein Mindset – deswegen kann mich keiner besiegen."

Inzwischen hat der 24-Jährige mehr Erfahrung im Boxen gesammelt und ist bereit, bei seiner Rückkehr noch besser zu performen. "Nach jeder Trainingseinheit dachte ich damals, ich kann nicht mehr. Doch mein Körper hat mir gezeigt: 'Du kannst noch mehr.' Ich freue mich auf jeden Fall auf Runde zwei", gibt er gegenüber dem Blatt preis. Antreten wird der Realitystar in der Gewichtsklasse Heavyweight. Gegen wen Bocc im Ring antritt, wisse er bereits. Für die Zuschauer bleibt das aber vorerst noch geheim. Aufgrund der Gewichtsklasse kämen als potenzielle Gegner folgende Promis infrage: Tobias Pietrek, Juliano Fernandez, Tommy Pedroni (29) und Jona Steinig (29).

Bocc wurde im Jahr 2022 durch seine Teilnahme an der siebten "Love Island"-Staffel bekannt. Ein Jahr später nahm er dann bei der Kuppelshow Ex on the Beach teil, um dort seine Ex-Freundin Carina zurückzugewinnen – allerdings ohne Erfolg. Inzwischen ist der Influencer wieder in festen Händen: Sonia heißt die neue Frau an seiner Seite. Über ihre Beziehung sind allerdings nur wenige Details bekannt.

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Bucci Yok, "Love Island"-Kandidat

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu mit seiner Freundin Sonia, September 2023

