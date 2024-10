Mit Promi-Besuch: So glamourös feiert Hilary Duff Geburtstag

Hilary Duff durfte vergangenen Mittwoch 37 Kerzen auspusten. Ihren Geburtstag zelebrierte die Schauspielerin mit ganz viel Stil und einem prominenten Gast in Beverly Hills. Paparazzi lichteten sie am Donnerstag vor dem preisgekrönten italienischen Restaurant Funke ab. Zur Feier des Tages entschied sich Hilary für ein farbenfrohes Kleid mit Kästchen- und Streifenmuster. Auf den Lippen trug sie ein strahlendes Lächeln – offenbar hatte die US-Amerikanerin richtig Spaß bei ihrem Geburtstagsdinner. Alleine war sie aber nicht. Begleitet wurde Hilary von ihrer guten Freundin Nicole Richie (43). Die Designerin hielt sich hinter dem Geburtstagskind ein wenig zurück und verbrachte den Abend in einem schlichten schwarzen Look.

Zu ihrem Geburtstag gönnte Hilary sich offenbar einen Mädelsabend, denn von ihrem Mann Matthew Koma ist nichts zu sehen. Allerdings wird sie an ihrem Ehrentag selbst sicher mit ihren Lieben gefeiert haben. Von Matthew gab es aber eine herzliche Liebeserklärung bei Instagram. Zu einer Bilderreihe, die süße Einblicke in das Familienleben der beiden gibt, schrieb er: "Mein Geburtstagsmädchen, wir haben zu viele Kinder und sind so verdammt müde, aber ich liebe dich so sehr und du bist mein bester Freund auf dieser und jeder anderen Welt. Ich kann es kaum erwarten, ein weiteres Jahr damit zu verbringen, alles gemeinsam herauszufinden, das meiste richtigzumachen und bei einigen Dingen kläglich zu versagen..."

Mit ihren vier Kindern haben Matthew und Hilary aber auch einiges zu tun. Erst vor wenigen Monaten durften die beiden ihr drittes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Im Netz verkündeten sie stolz die Ankunft ihres Babys. "Townes Maedow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert", schrieb die "Cinderella Story"-Darstellerin glücklich zu den ersten Bildern des kleinen Mädchens. Zu ihren drei Töchtern mit Matthew kommt noch Hilarys Sohn aus erster Ehe hinzu. Der zwölfjährige Luca stammt aus ihrer Beziehung zu Eishockey-Profi Mike Comrie (44).

APEX / MEGA Nicole Richie, Designerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern

