NFL-Formtief: Setzt Travis Kelce die Kritik etwa zu sehr zu?

Travis Kelce (34) hat es aktuell nicht leicht. Mit Beginn der neuen NFL-Saison wurde der Football-Profi immer wieder kritisiert, nicht in Form zu sein. Tatsächlich war er in den vergangenen Spielen seiner Kansas City Chiefs kaum präsent auf dem Feld und machte für seine Verhältnisse nur wenige Yards gut. Sowohl einige Experten als auch Fans waren der Ansicht, er habe seinen Zenit überschritten. Eine Kritik, die wohl auch bei Travis einen wunden Punkt traf. "[Ich hatte] in Bezug auf die Statistiken zu kämpfen. [Aber] ich habe immer noch erfolgreichen Football gespielt, und das ist alles, was zählt", erklärt der Tight End jetzt in seinem Podcast "New Heights".

Im letzten Spiel gegen die Los Angeles Chargers schien Travis wieder eine bessere Figur abzugeben. Bruder Jason (36) gratulierte ihm augenzwinkernd, dass er endlich "in Schwung gekommen" sei, nachdem er "ein wenig zu kämpfen" hatte. Und tatsächlich gibt der 34-Jährige zu, zuletzt nicht die besten Spiele seiner Karriere gespielt zu haben. "Ich habe keine Bälle fallen lassen wie in Atlanta, was mir das Gefühl gab, ein schlechtes Spiel gespielt zu haben, aber es war immer noch kein herausragendes Spiel", überlegt Travis weiter. Gewonnen haben die Chiefs dennoch: "Ich habe meinem Team geholfen, einen Weg zum Sieg zu finden, und das ist das Einzige, was jemals zählen wird."

Viele Zuschauer glaubten, den Grund für Travis' Tief in seinem Verhalten in der Off-Season gefunden zu haben. Für den Sportler gab es nämlich keinen Stillstand. Dank Freundin Taylor Swift (34) jettete er um die ganze Welt und feierte ausgelassen. Außerdem war er mit seiner ersten Schauspielrolle in der Horrorserie "Grotesquerie" und seinem Podcast beschäftigt – für hinreichendes Training schien wenig Zeit zu sein. Im "The Ryen Russillo Podcast" kommentierte der NFL-Experte Todd McShay, dass ihm zu viel um Travis' Erscheinung auf dem Footballfeld herumgeredet werde: "Dürfen wir nicht sagen, dass er nicht in Form ist? Dass er die ganze Off-Season über Party gemacht hat? [...] Er ist mit einer der berühmtesten Personen um die Welt gejettet!"

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce im Februar 2024

