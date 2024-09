Travis Kelce ist "nicht in Form": Feierte er etwa zu viel?

Im Sommer hat Travis Kelce (34) anscheinend die Seele baumeln lassen. Der Footballspieler reiste rund um den Globus, stets an der Seite seiner Freundin Taylor Swift (34). Doch seine ausgelassenen Ferien scheinen ihn nun einzuholen – denn seit Saisonstart sieht es für den Profisportler und die Kansas City Chiefs nicht so rosig aus. Viele Fans sind unzufrieden mit der Leistung des NFL-Stars und wissen genau, wen sie dafür verantwortlich machen wollen. Auch der Analyst Todd McShay hat es satt, dass bei Travis und Taylor um den heißen Brei herumgeredet wird. "Dürfen wir nicht sagen, dass er nicht in Form ist? Dass er die ganze Off-Season über Party gemacht hat?", schildert er im "The Ryen Russillo Podcast" und fügt hinzu: "Er ist mit der wahrscheinlich berühmtesten Person der Welt durch die Gegend gejettet."

Tatsächlich war Travis über den Sommer hinweg mehr als beschäftigt: Er folgte seiner Liebsten für die Auftritte ihrer "The Eras"-Tour in sieben verschiedene Länder und stand in London sogar mit Taylor gemeinsam auf der Bühne. Zudem spielte er in der neuen Horrorserie "Grotesquerie" von Ryan Murphy (58) mit, tauchte in TV-Shows und Werbespots auf. Auch mit seinem Podcast "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (36) hostet, feierte er große Erfolge. Die Brüder schlossen einen neuen Deal mit der Plattform Wondery ab – angeblich im Wert von fast 90 Millionen Euro.

Vielleicht lenkt Travis noch ein weiteres Thema von seinen sportlichen Ambitionen ab: seine Zukunftsplanung mit seiner Liebsten! Gerüchten zufolge denken die beiden Turteltauben, die seit rund einem Jahr ein Paar sind, schon über Hochzeit und Nachwuchs nach. "Taylor hat zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie sich darauf freut, nach dem Ende ihrer Tournee sesshaft zu werden. Dabei sind die beiden auf derselben Wellenlänge", plauderte vor Kurzem ein Insider gegenüber Us Weekly aus.

MEGA Taylor Swift und Travis Kelce, Hollywoodstars

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im September 2024

