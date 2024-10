Nikki Bella erwirkt einstweilige Verfügung gegen Ehemann

Die ehemalige WWE-Wrestlerin Nikki Bella (40) hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren von sich getrennt lebenden Ehemann Artem Chigvintsev (42) erwirkt. Der Grund ist ein Vorfall im August in ihrem gemeinsamen Haus im kalifornischen Napa Valley, wie TMZ berichtet. Artem, bekannt aus der TV-Show Dancing with the Stars, wurde dabei wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt verhaftet. Nikki behauptet, dass er sie mehrfach zu Boden geworfen und festgehalten habe, während ihr vierjähriger Sohn Matteo anwesend war.

Nachdem Artem aus "Dancing with the Stars" ausgeschieden war, begann er laut Nikki zunehmend wütend zu werden. Immer wieder kritisierte er sie und schrie sie an. Beim Vorfall im August war der Auslöser die Frage, wie ihr Sohn seine English Muffins getoastet haben wollte – Artem warf seiner Noch-Ehefrau vor, den Sohn zu einem "wählerischen Esser" zu machen. Als er auf sie losgegangen sei, wusste sie sich nicht zu helfen und warf in ihrer Verzweiflung die Schuhe ihres Sohnes in Richtung Artem, die ihn leicht am Bein trafen. Daraufhin rannte Artem mit Matteo die Treppe hoch, während der Kleine "Mama! Mama!" rief. Als Nikki ihnen folgen wollte, hielt Artem sie fest, warf sie zu Boden und drückte sie mit seinen Händen nieder, sodass sie keine Luft bekam. Die herbeigerufene Polizei nahm den Vorfall auf. Nikki sagte aus, dass Artem bereits früher körperlich gewalttätig gewesen sei. Mitte 2023 habe er sie nach ihren Angaben "gewaltsam um die Taille gepackt", um sie von ihrem Sohn Matteo fernzuhalten.

Nikki und Artem hatten 2022 in einer romantischen Zeremonie in Paris geheiratet. Kennengelernt haben sie sich 2017 als Tanzpartner bei "Dancing with the Stars", doch erst nach Nikkis Trennung von John Cena (47) wurden sie ein Paar. Ihr gemeinsamer Sohn Matteo kam 2019 zur Welt und stand seither im Mittelpunkt ihrer Beziehung. Anfang September reichte Nikki die Scheidung von Artem ein und kämpft seitdem um das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn Matteo.

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Nikki Bella, Dezember 2020

Instagram / nikkigarcia Tänzer Artem Chigvintsev, Wrestlerin Nikki Bella und ihr gemeinsamer Sohn Matteo

