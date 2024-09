Scheidung: Nikki Bella beantragt das Sorgerecht für Sohn

Nikki Bella (40) hat die Scheidung von ihrem Mann Artem Chigvintsev (42) eingereicht – und strebt jetzt auch das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn Matteo an! Laut Gerichtsdokumenten, die jetzt TMZ vorliegen, beantragt die ehemalige WWE-Wrestlerin im Rahmen der Trennung nun das Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Sie zeigt sich jedoch offen dafür, Artem Besuchsrechte für den Vierjährigen zu gewähren.

In den Dokumenten, die zur Auflösung der Ehe eingereicht wurden, gibt Nikki "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung an. Sie nennt den 29. August als Trennungsdatum, jenen Tag, an dem Artem wegen mutmaßlicher Körperverletzung an einem Ehepartner oder Mitbewohner festgenommen wurde. Eine offizielle Anklage gegen Artem wurde bislang nicht erhoben, allerdings wurde der Fall in der vergangenen Woche angeblich bereits an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Nikki und Artem lernten sich 2017 im Rahmen der Dreharbeiten von Dancing with the Stars – der US-amerikanischen Version von Let's Dance – kennen. Zu diesem Zeitpunkt war die Ex-Kampfsportlerin aber noch mit dem Wrestler John Cena (47) verlobt. Nachdem diese Beziehung in die Brüche gegangen war, kam sie mit dem Tänzer zusammen. Im Sommer 2022 zelebrierten sie ihre Liebe dann im Rahmen ihrer Hochzeit.

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo

Getty Images Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Februar 2023

