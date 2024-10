Prinz William und Harry bekamen Einladungen von P. Diddy

Der Rapper P. Diddy (54) sitzt derzeit wegen schwerer Vorwürfe hinter Gittern. Unter anderem werden ihm Menschenhandel, sexueller Missbrauch und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Mittlerweile sind auch viele Promis, unter anderem Ashton Kutcher (46), ins Visier der Öffentlichkeit geraten, weil diese an den berühmten Partys des Musikers teilgenommen haben sollen. Wie nun der royale Autor Christopher Andersen ausplaudert, soll er auch Prinz William (42) und Prinz Harry (40) zu den Veranstaltungen eingeladen haben. "Diddy lud sowohl William als auch Harry ein, als die Brüder, wie er es ausdrückte, 'selbst in Schwierigkeiten geraten waren'", behauptete er gegenüber Fox News Digital und erklärte weiter: "Offensichtlich haben beide Prinzen in ihrer Jugend viele Schlagzeilen mit ihren wilden Partynächten in Nachtklubs in und rund um London gemacht."

Diese Einladungen sollen dem Autor zufolge aber ins Leere gelaufen sein. "Diddy lud sie immer wieder zu seinen Partys ein. Aber diese Einladungen wurden klugerweise abgelehnt, und nachdem sich William und Kate (42) verlobt hatten, begriff Diddy und lud sie nicht mehr ein", verriet er weiter und betonte: "Als junge Junggesellen hätten William und Harry leicht Ja sagen und an einer von Diddys wilden Partys teilnehmen können. Dank ihrer Palastbetreuer sind sie noch mal davongekommen."

Während Harry und William somit einem Skandal noch mal aus dem Weg gegangen sind, werden die Vorwürfe, die gegen den Musikmogul erhoben werden, immer größer. Wie t-online kürzlich berichtete, sollen sich mittlerweile 120 weitere mutmaßliche Opfer gemeldet haben. Darunter sollen sich 25 Minderjährige befinden. Dabei ist immer wieder von Missbrauch und Drogen auf geheimen Sex-Partys die Rede. Außerdem wird Diddy vorgeworfen, einen neunjährigen Jungen sexuell missbraucht zu haben, nachdem er ihm einen Plattenvertrag in Aussicht gestellt habe.

Getty Images Prinz William, Kanye West, Prinz Harry und P. Diddy, 2007

Getty Images P. Diddy, Musiker

