Roland Kaiser überrascht seine Fans mit kostenlosem Konzert

Das wird die Schlagerfans aber mächtig gefreut haben: Am Tag der Deutschen Einheit hat sich Roland Kaiser (72) etwas ganz Besonderes überlegt und seine Fans mit einem spontanen Konzert in Schwerin überrascht – und das völlig kostenlos! "Ich bin sehr glücklich, heute hier sein zu dürfen", rief er den etwa 10.000 Besuchern im Schweriner Schloss zu, wie unter anderem dpa berichtete. "Ich finde, dieser Tag ist auch ein Tag der Herzen", verkündete der "Joana"-Interpret und ergänzte: "Dass wir Deutsche Einigkeit und Recht und Freiheit feiern dürfen. Heute ist für uns alle ein großer Tag."

Eine halbe Stunde vor Beginn war das Maximum von 10.000 Zuschauern in der Eventlocation erreicht. Aufgrund des hohen Ansturms bot die Stadt sogar mehrere Public-Viewing-Plätze in der Innenstadt an, wo das Konzert auf großen Leinwänden übertragen wurde. Dort konnten die Fans verfolgen, wie Roland den Abend mit seinem ersten Song "Gut, dass ihr da seid" eröffnete und viele seiner altbekannten Songs performte. Bevor Roland loslegte, trat allerdings noch ein anderer prominenter Gast auf die Bühne: Wie Schlager.de berichtete, konnte es sich die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (50) nicht nehmen lassen, die zahlreichen Anhänger des "Santa Maria"-Sängers in der Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern zu begrüßen. "Danke allen Schwerinern, danke allen aus Mecklenburg-Vorpommern, die gekommen sind. Danke allen Gästen, es ist ein toller Tag zum Feiern", jubelte die Politikerin.

Gut möglich, dass das Konzert neben der Würdigung des deutschen Feiertages auch als Promo für Rolands neue Musik dienen sollte. Am Tag nach dem Konzert gab Roland nämlich auf seinem Instagram-Kanal bekannt, dass er im kommenden Jahr ein neues Album veröffentlichen wird. "Es ist wieder so weit! Mein nächstes Album wird 'Marathon' heißen und am 07. Februar 2025 erscheinen", teilte der 72-Jährige seinen Followern mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige