Schwangere Prinzessin Beatrice geht Papa Andrew aus dem Weg

Prinzessin Beatrice (36) verkündete am Dienstag, dass sie ein Baby erwartet. Während sich die britischen Royals für die Nichte von König Charles (75) freuen, gibt es ein Familienmitglied, mit dem sie zurzeit kaum Kontakt hat – Prinz Andrew (64). Im Gespräch mit New Idea plaudert eine Quelle aus: "Beatrice ist wegen der Situation um ihren Vater durch die Hölle gegangen." Besonders der Medienrummel um die Serie "A Very Royal Scandal" habe sie belastet, sodass sie nun "eine Auszeit von dem ganzen Zirkus" brauche, um sich auf ihre wachsende Familie zu konzentrieren.

Aus diesem Grund versuche Beatrice, ihrem Papa so gut es geht, aus dem Weg zu gehen. Der Insider ist sich sicher, dass sie ihn auch nicht in der Royal Lodge besucht. In der Vergangenheit habe die Schwester von Prinzessin Eugenie (34) immer wieder die Vermittlerin zwischen Andrew und dem Rest der königlichen Familie gespielt. "Sie will das nicht mehr tun und sie erkennt jetzt, dass das ihr ganzes Leben lang ihr Muster war", berichtet der Informant.

Die Beziehung von Beatrice und ihrem Vater liegt momentan auf Eis. Dafür hat der Rotschopf allerdings eine umso engere Verbindung zu seiner Mutter, Sarah Ferguson (64). Die baldige Fünffach-Oma schwärmte kürzlich auf Instagram von dem Babyglück ihrer Tochter: "Unsere Familie wächst, und damit auch die Liebe, die uns umgibt. Ich kann es kaum erwarten, euren Nachwuchs kennenzulernen und an all den wunderbaren Erinnerungen teilzuhaben, die wir gemeinsam schaffen werden."

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Prinzessin Beatrice und ihrem Enkelkind Sienna Mapelli Mozzi, 2024

