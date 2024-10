Sendet Taylor Swift mit neuem Fan-Merch Botschaft an Travis?

Die Fans von Taylor Swift (34) haben allen Grund zur Freude, denn seit wenigen Stunden ist die neue Merchandise-Kollektion der "Cruel Summer"-Interpretin zu ihrem neuesten Album "The Tortured Poets Department" in ihrem Onlineshop verfügbar. Da es die Swifties lieben, in allem, was Taylor tut, versteckte Hinweise zu suchen, gibt es auch zu den brandneuen Fanartikeln bereits einige Theorien auf der Plattform X: So vermuten einige User, dass Taylor ihrem Freund Travis Kelce (34) in Form der sogenannten "The Greatest in the League"-Kollektion eine verdeckte Botschaft hinterlässt. "Nur Taylor würde eine Merchandise-Kollektion namens 'The Greatest in the League' am nationalen Tag des Freundes veröffentlichen", spekuliert ein aufmerksamer User.

Auch weitere Nutzer sind der festen Überzeugung, dass die "The Smallest Man Who Ever Lived"-Interpretin beim Release ihrer neuen Fanartikel nichts dem Zufall überlassen hat. Einem weiteren Nutzer fällt nämlich auf, dass Taylor das Merchandise nur zwei Tage vor Travis' Geburtstag herausgebracht hat. Da der Kollektionsname übersetzt so viel wie "Der Beste in der Liga" bedeutet, sehen das zudem viele als Parallele zu Travis' Job als professioneller Footballspieler. Noch dazu handelt es sich bei dem Titel um eine Zeile aus Taylors Song "The Alchemy", der Gerüchten zufolge von ihrer Romanze mit dem Spieler der Kansas City Chiefs handelt.

In den vergangenen Monaten waren immer wieder Stimmen laut geworden, die Travis und Taylor eine baldige Verlobung unterstellt hatten. Diesen Gerüchten nahm ein Insider Ende September allerdings den Wind aus den Segeln, indem er gegenüber Daily Mail behauptete: "Zum jetzigen Zeitpunkt haben Taylor und Travis fast das Gefühl, dass sich eine Verlobung nicht sehr authentisch anfühlen würde." Schuld daran sei das ständige Interesse an ihrer Beziehung, das den einmaligen Moment eines Heiratsantrags "entwertet" hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Mai 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Taylor Swift und Travis Kelce, Hollywoodstars

Anzeige Anzeige