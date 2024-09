Insider weiß: Taylor Swift und Travis wollen Familie gründen

Taylor Swift (34) scheint in Travis Kelce (34) ihre große Liebe gefunden zu haben. Wie ernst es die beiden tatsächlich meinen, glaubt ein Insider gegenüber der Us Weekly zu wissen. "Taylor ist bereit für die nächste Ära in ihrem Leben", plaudert die Quelle aus und behauptet, dass sowohl die Sängerin als auch der Footballspieler schon an ihre gemeinsame Familienplanung denken. "Taylor hat zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie sich darauf freut, nach dem Ende ihrer Tournee sesshaft zu werden. Dabei sind die beiden auf derselben Wellenlänge", betont der Informant.

Die "You Belong With Me"-Interpretin habe schon immer von einer Hochzeit und Kindern geträumt. "Sie hatte nur bis jetzt noch nicht den Richtigen gefunden", schildert der Tippgeber und ergänzt: "Taylor ist wirklich begierig darauf, das nächste Kapitel mit Travis zu beginnen." Aktuell genießen die beiden Turteltauben zunächst die Pause von Taylors großer "The Eras Tour". Beide seien sehr ruhige Personen, die ihre Freizeit sehr zu schätzen wissen. "Zu Hause zu sein ist ein Luxus für sie. Sie genießen es, gemeinsam Abendessen zu kochen", heißt es in dem Interview weiter. Das sei eine angenehme Abwechslung zu ihrem Leben im Rampenlicht.

Zuletzt tauchte ein Dokument auf, das Fans des Promipaares aufgrund der zahlreichen Liebesbekundungen der vergangenen Monate völlig überraschte. In einem Vertrag von Travis' PR-Agentur soll das Ende seiner Beziehung zu der "Down Bad"-Interpretin festgelegt sein. Kurz nach der Veröffentlichung des Schreibens meldete sich jedoch die PR-Agentur des Tight-End-Spielers zu Wort und stellte gegenüber der Daily Mail klar: "Wir haben unser Anwaltsteam beauftragt, ein Verfahren gegen die Personen oder Einrichtungen einzuleiten, die für die rechtswidrige und schädliche Fälschung der Dokumente verantwortlich sind."

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige