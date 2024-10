Travis Kelce erwartet nicht, dass Taylor jedes Spiel besucht

Travis Kelce (34) erwartet von Taylor Swift (34) nicht, dass sie ihn bei jedem Spiel anfeuert. In einem Interview mit Whosay aus dem Jahr 2016 zeigte der NFL-Star viel Verständnis für eine zukünftige Partnerin. "Wenn du mit einem Profisportler zusammen bist, glaube ich nicht, dass du zu allen Spielen gehen musst, zumindest nicht für mich", erklärte der Tight End und ergänzte: "Ich meine, es gibt acht Heimspiele, acht Auswärtsspiele, plus Play-offs. Ich erwarte nicht einmal von meinen Eltern und meinen Freunden, dass sie zu jedem einzelnen Spiel kommen."

Zuletzt hatte Taylor vermehrt Auswärtsspiele ihres Freundes sausen lassen. Ein Insider verriet gegenüber Page Six, dass das vor allem an der Sicherheit liege. "Wenn sie an einen Ort geht, der nicht das Arrowhead Stadium ist, gibt es Sicherheitsbedenken. Sie hat so oft mit Arrowhead zusammengearbeitet, dass sie sich dort wohlfühlt. Wenn sie andere Stadien besucht, muss man ein Team im Voraus schicken", erklärte die Quelle. Das Arrowhead Stadium ist die Spielstätte der Kansas City Chiefs, dem Team von Travis.

Zum Auftakt der Saison durfte sich der 34-Jährige aber über die Unterstützung des Weltstars freuen. In einem sexy Jeans-Set, das sie mit roten Lederstiefeln kombinierte, erschien Taylor zum NFL-Saisondebüt der Kansas City Chiefs. Gemeinsam mit Travis' Eltern verfolgte sie das Spiel gespannt von einer privaten Suite aus und durfte mitansehen, wie das Team ihres Freundes gegen die Baltimore Ravens gewann.

Taylor Swift und Travis Kelce

Taylor Swift

