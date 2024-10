Umstyling: Camila Cabello trägt wieder dunkle lange Haare

In den vergangenen Wochen wechselte Camila Cabello (27) ihre Frisuren in etwa so oft wie ihre Outfits: Vergangenen Monat trug sie ihre Mähne noch lang und platinblond, bei der Paris Fashion Week saß sie dann mit einem trendigen dunklen Bob im Publikum. Die Zeit der Experimente scheint nun aber vorbei zu sein: Auf ihrem neuesten Instagram-Beitrag zeigt sie sich wieder mit ihrem altbewährten Look. Bei einem Fotoshooting präsentiert sie ihre hüftlangen dunklen Haare mit wunderschön glänzenden Wellen und einem frechen Pony.

Obwohl es wohl nicht zu bestreiten ist, dass Camila jede Frisur tragen kann, sind ihre Fans begeistert, die Musikerin wieder in ihrem üblichen Look zu sehen – die Reaktionen unter ihrem Beitrag sind durchweg positiv. "Das ist meine Lieblingszeit, ich liebe dein Brünett", schwärmt eine Nutzerin unter den Bildern der Sängerin. "Umwerfend", stimmt nicht nur ein anderer Fan der Begeisterung zu. Eine weitere Followerin ist sich sicher: "Girl, du wirst immer und immer schöner." Sie alle scheinen sich einig: Blond war heiß, der typische Latina-Look steht der Kubanerin aber wie kein anderer.

Ihre Haare waren in der letzten Zeit aber nicht die einzige Veränderung im Leben der "Havana"-Interpretin. Auch mit ihrer On-off-Beziehung zu Popstar Shawn Mendes (26) sorgte sie immer wieder für Schlagzeilen. Nachdem sich die beiden bereits 2021 getrennt hatten, gaben sie ihrer Liebe 2023 noch mal eine Chance. Offiziell sind sie nun seit knapp einem Jahr getrennt. Als sei dieses Auf und Ab nicht schon genug, sorgte das öffentliche Interesse dafür, dass die Wunden immer wieder aufrissen. "Egal, wie stark man mental ist, wenn Millionen von Menschen das kommentieren, ist es schwer, sich davon nicht beeinflussen zu lassen", bestätigte das auch der "Stitches"-Interpret selbst im "On Purpose with Jay Shetty"-Podcast.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Juli 2024

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met Gala im September 2021

