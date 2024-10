Vor der Kamera intim? Darauf steht Marc-Robin Wenz beim Sex

Marc-Robin Wenz ist von seiner eigenen Leistung im Bett wohl überzeugt. Das stellt der Realitystar in der aktuellen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love unter Beweis: Dort nennt er sich selbst "Sexgott" und wird mit Asena Neuhoff gemeinsam im Boom Boom Room aktiv. Im "Radio Island"-Podcast wird der Ex-Temptation Island-Teilnehmer gefragt, ob es ihm nicht unangenehm sei, wenn ihm die Zuschauer der Datingshow bei intimen Handlungen zugucken können. Plötzlich wird Marc-Robin etwas verlegen und gesteht: "Wenn andere das sehen, das finde ich sogar ein bisschen geil, wenn ich ehrlich bin."

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer erklärt, er sei durch seine Besuche auf Swingerpartys daran gewöhnt. "Da habe ich dann auch Sex, da stehen dann so zehn Leute neben mir und gucken zu", schildert er. Über eine Kamera beim Schäferstündchen beobachtet zu werden, sei ihm jedoch deutlich lieber, als seine Zuschauer in Griffweite zu haben. "Das Problem ist, du guckst ja auch mal um dich herum. Wenn du dann jemandem dabei in die Augen guckst, das finde ich schon ein bisschen unangenehm", lacht der Ex von Michelle Kaminsky.

Trotz oder vielleicht auch wegen seiner intimen Geständnisse mausert sich Marc-Robin aktuell zum neuen Fan-Liebling im Reality-TV-Game. Nachdem seine Teilnahme an "Temptation Island" 2022 im Fiasko endete, galt er lange als einer der großen Unsympathen im Fernsehen – bis jetzt! So erhielt er in den letzten Wochen von zahlreichen Zuschauern auf Instagram Zuspruch und einen süßen neuen Spitznamen. "Ich oute mich als Maus-Robin-Fan. Finde ihn schon länger sympathisch. Jeder hat eine zweite Chance verdient", lautete einer der Kommentare.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, TV-Bekanntheit

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

