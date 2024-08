"Maus-Robin": "Are You The One?"-Marc-Robin wird Fanfavorit

Marc-Robin Wenz ist Teil des diesjährigen Are You The One – Reality Stars in Love-Casts. Seit Beginn der Ausstrahlung lernen die Zuschauer eine andere Seite der Reality-TV-Bekanntheit kennen – und sind hellauf begeistert! Insbesondere das sichtlich emotionale Gespräch von "Maus-Robin", wie er im Netz bereits liebevoll genannt wird, mit Teilnehmerin Linda Braunberger (23) kann überzeugen: Hier gesteht er, sich in Therapie begeben zu haben, nachdem er seiner Ex-Freundin Michelle Kaminsky bei Temptation Island fremdgegangen war. "Ich oute mich als Maus-Robin-Fan. Finde ihn schon länger sympathisch. Jeder hat eine zweite Chance verdient", betont daher ein Fan unter einem Instagram-Beitrag.

Besonders mit der Art und Weise, wie die beiden TV-Bekanntheiten ihre Auseinandersetzung lösen, treffen sie bei den Fans auf Begeisterung. Marc-Robin und Linda hatten sich gestritten, da der einstige Prominent getrennt-Teilnehmer die Karriere seiner Mitstreiterin als am wenigsten erfolgreich eingestuft hatte – und sie ihm daraufhin aus Wut seine Untreue unter die Nase rieb. "Jetzt Linda und Maus-Robin, die wie erwachsene Menschen einen Konflikt aus der Welt schaffen – so schön, dass nicht alle aus der Trash-Welt nur kognitiv und sozial teilmöbliert sind!", findet ein User, während ein anderer anmerkt: "Wirklich das beste Gespräch! Beide total einfühlsam und ehrlich."

Es sieht also ganz danach aus, als habe Marc-Robin es geschafft, sein Bad-Boy-Image umzuwandeln und zum Fanfavoriten zu werden. Das scheint vor allem auch daran zu liegen, dass er seine Fehler einsieht und Reue zeigt – und dabei seine verletzliche Seite zum Vorschein bringt. "Man sieht, dass er sehr darunter leidet", meint ein Nutzer. Dem schließt sich ein weiterer an: "Es sind sehr viele, die schon belogen und betrogen haben, aber keiner hat es so bereut wie Marc-Robin. Meinen größten Respekt hat er verdient."

RTL Deutschland "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Linda Braunberger, 2024

RTL / Frank Beer Marc-Robin Wenz im Juli 2024

