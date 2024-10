Wurde Twenty4tim etwa schon mal mit einem seiner Fans intim?

Twenty4tim (24) ist dafür bekannt, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit seinen Followern im Netz teilt er eigentlich alles – und das beweist er auch mal wieder in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram. Ein Nutzer wollte von dem einstigen Dschungelcamp-Kandidaten wissen, ob er womöglich schon einmal etwas mit einem Fan hatte. Tim lässt sich nicht lumpen und gibt seiner Community eine ehrliche Antwort auf die schlüpfrige Frage: "Wahr und falsch. One-Night-Stands mit Leuten, die mich kannten, aber waren, meine ich, keine Hardcore-Fans."

Dass der Webstar nichts anbrennen lässt, verriet er erst vor wenigen Monaten im Podcast "Die Petze und der Besserwisser": Mit ganzen 20 bis 40 Personen habe der 24-Jährige, wie er erzählte, im vergangenen Jahr die Laken geteilt. Dabei seien seine Erfahrungen nicht immer durchweg positiv gewesen, wie Tim gestand: "Ich hatte jetzt auch echt schon mit Leuten Sex, wo ich dachte: 'Ja, musste jetzt nicht'." Eine Begegnung ist ihm dabei wohl ganz besonders in Erinnerung geblieben – was er sich wohl am liebsten gespart hätte. "Ich hab mir auch was eingefangen... Ja, richtig schlimm!", gab der Content Creator preis.

Zuletzt war es jedoch nicht Tims Sexleben, sondern sein Aussehen, das für Schlagzeilen sorgte – denn der Influencer hat sich im vergangenen Jahr ganz schön verändert. Stolze 25 Kilogramm hat der Content Creator seit Januar 2023 abgespeckt. Seinen riesigen Abnehmerfolg feierte der 24-Jährige erst kürzlich im Netz mit einem emotionalen Beitrag. "Von 103 Kilogramm auf 78 Kilogramm. Mich macht das unglaublich stolz, denn 2023 war ich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch nicht mehr belastbar", schrieb er unter ein Vorher-Nachher-Bild, das seine Abnahme verdeutlichte.

Getty Images Twenty4tim im Juni 2024

Instagram / twenty4tim Vorher-Nachher-Bild von Twenty4tim im September 2024

