Für Mariah Carey ist ein Weihnachts-Comeback noch zu früh

Die Fans von Mariah Carey (55) müssen sich noch etwas gedulden: Die selbsternannte "Queen of Christmas" verkündete auf ihren sozialen Kanälen, dass sie augenblicklich nicht bereit sei für ihr jährliches Comeback. In einem humorvollen Video auf TikTok teilte die Sängerin mit, dass es noch nicht an der Zeit sei, ihre berühmte Weihnachtshymne "All I Want For Christmas Is You" wieder zu hören. Während viele bereits darauf brennen, den Hit in Dauerschleife zu spielen, bremst Mariah die vorweihnachtliche Euphorie.

Im Clip ist Mariah entspannt in einem Privatjet zu sehen – als plötzlich die Melodie ihres Weihnachtsliedes ertönt und der Kapitän eine Durchsage macht: "Willkommen an Bord, Mariah. Wir nehmen Kurs auf den Nordpol." Die Sängerin reagiert lächelnd und sagt: "Noch nicht, sorry. Sie drängen mich immer." Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Video häuften sich Kommentare wie "Wir sind bereit, wenn du es bist!" oder "Ich kann es kaum erwarten!". Einige zeigten sich jedoch enttäuscht und fragten: "Was meinst du mit 'noch nicht'? Wir sind doch schon in Weihnachtsstimmung!"

Mariah veröffentlichte "All I Want For Christmas Is You" im Jahr 1994 als Teil ihres ersten Weihnachtsalbums "Merry Christmas". Der Song entwickelte sich zu einem zeitlosen Klassiker und beschert der Sängerin jedes Jahr aufs Neue große Erfolge. Mit weltweit über 16 Millionen verkauften Exemplaren gehört er zu den meistverkauften Weihnachtsliedern aller Zeiten. Berichten zufolge verdient die 55-Jährige mit dem Weihnachtshit jedes Jahr mehrere Millionen Euro. Abseits der Musik ist Mariah für ihre liebevolle Art gegenüber ihren Fans bekannt und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben, was ihre Anhänger noch enger mit ihr verbindet.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2020

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe und Moroccan

