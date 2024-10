Isla feiert ausgelassen nach Scheidung von Sacha Baron Cohen

Isla Fisher (48) feiert ihr neues Leben nach der Scheidung von Sacha Baron Cohen (52) – und es scheint, als hätte sie dabei vielleicht ein bisschen zu viel Spaß! Am Donnerstagabend wurde die Schauspielerin gesehen, während sie sich im Chiltern Firehouse in London ein paar Drinks genehmigte. Gekleidet in einen flauschigen Mantel mit Leopardenmuster, einen asymmetrischen Lederrock und eine gepunktete schwarze Strumpfhose wankte sie mit einer venezianischen Maske im Gesicht auf ihren High Heels aus der Location. Dabei wurde sie begleitet und gestützt von ihrer Freundin Sienna Miller (42). Nachdem Isla auf dem Weg zum Taxi ins Straucheln kam, musste sie von Sienna und ihrem Sicherheitsmann ins Fahrzeug befördert werden. Währenddessen verdeckte sie schützend ihr Gesicht mit einem großen schwarzen Fächer.

Die feucht-fröhliche Nacht ereignete sich nur wenige Monate nachdem Ex-Mann Sacha im Juni plötzlich wieder mit seinem Ehering gesichtet wurde – eine Woche nachdem er ihn offiziell abgelegt hatte. Das Paar, das seine Trennung Anfang des Jahres bekannt gab, war 13 Jahre verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Trotz der Entzweiung betonten beide im April in einem offiziellen Statement, dass sie "für immer in ihrer Hingabe und Liebe zu ihren Kindern vereint bleiben". Seit der Trennung vertreibt sich die "Nocturnal Animals"-Darstellerin ihre Zeit mit Freunden und war diesen Sommer beispielsweise in Mexiko, um die Hochzeit von Naomi Watts (56) und Billy Crudup zu zelebrieren.

Laut The Sun soll Isla bereits 2022 erstmals einen Scheidungsanwalt aufgesucht haben. Berichten zufolge wandte sie sich diskret an Fiona Shackleton, die auch Sir Paul McCartney (82) bei seiner kostspieligen Trennung von Heather Mills (56) vertreten hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gerüchte von den Vertretern von Isla und Sacha jedoch noch dementiert worden. Trotz der Trennungsgerüchte sprach die 48-Jährige noch im Februar in einer TV-Show liebevoll über den Borat-Darsteller und ihre gemeinsamen Valentinstagstraditionen – was die Nachricht von der Trennung umso überraschender machte. In dem Interview wirkte die gebürtige Australierin weiterhin sichtlich verliebt in ihren Ex-Mann.

ActionPress/Backgrid Isla Fisher im Oktober 2024

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher im April 2021

