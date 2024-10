"Made in Chelsea"-Star Jamie Laing zieht nach Notting Hill

Jamie Laing (35) und seine Ehefrau Sophie Habboo haben gemeinsam mit ihren "Made in Chelsea"-Co-Stars dazu beigetragen, die hochpreisige Wohngegend im Westen von London weltweit bekannt zu machen. Bereits vor drei Jahren verließen sie allerdings ihr Heimatviertel – nun haben die Realitystars eine endgültige Entscheidung getroffen: Sie werden Chelsea dauerhaft verlassen. Laut Daily Mail hat sich das seit 2023 verheiratete Paar ein Eigenheim gekauft – und zwar in Notting Hill.

Ein Haus zu kaufen ist mit Mitte 30 kein ungewöhnlicher Schritt, doch weshalb entschieden sich die Social-Media-Bekanntheiten gegen die Gegend, die sie sogar in einer TV-Show groß machten? Diese Frage klärte Jamie bereits vergangenes Jahr auf: "Wir haben seit drei Jahren eine Zweizimmerwohnung in Notting Hill gemietet. Vorher hatte ich eine Wohnung in Chelsea, aber ich fand Chelsea langweilig." In ihrem neuen Domizil wolle es sich das Paar nun richtig schön machen. Dort sei endlich genügend Platz, das Haus verfüge sogar über einen Keller und einen Garten.

Da der Unternehmer und die Influencerin gemeinsam diesen großen Schritt wagen, scheint es zwischen ihnen wohl richtig gut zu laufen. Gute Nachrichten – nachdem im Februar dieses Jahres bekannt wurde, dass die beiden eine Paartherapie machen, fürchteten Fans schon das Schlimmste. In der Sendung "Good Morning Britain" gab der Investor allerdings Entwarnung: Er sei beunruhigt über die alarmierende Statistik darüber, wie viele Ehen in Scheidung enden. Das wolle der Brite auf jeden Fall vermeiden, weshalb er die Paartherapie als eine Art Vorsorge sehe.

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024

Instagram / Jamie Laing Jamie Lain und Sophie Habboo im August 2023

