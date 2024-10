So reagierte Alida Kurras' Tochter auf Promi-BB-Teilnahme

In wenigen Tagen startet die neue Staffel Promi Big Brother. In den Container einziehen wird unter anderem auch Alida Kurras (47), die im Jahr 2000 die zweite Staffel von Big Brother gewinnen konnte. Vor sechs Jahren wurde sie Mama. Im Promiflash-Interview verrät Alida, wie ihre Tochter auf ihre Teilnahme an dem TV-Format reagiert hat: "Ich kann nicht sagen, dass sie sich nicht darauf gefreut hat. Aber für so ein sechsjähriges Mädchen, das gerade in die Schule gekommen ist, ist es, glaube ich, auch eher 'Oh Gott, Mama ist weg und kommt erst mal nicht wieder'. Da ist natürlich auch eine gewisse Verlustangst, aber ich denke, sie wird das gut meistern."

Verabschiedet haben sich Alida und ihre Tochter Marla bereits. "Die Verabschiedung war schon sehr traurig, wobei ich glaube, ich hab es schlechter weggesteckt als sie", scherzt Alida im Gespräch mit Promiflash. Die 47-Jährige habe ihren Sprössling lange auf ihre Abwesenheit vorbereitet: "Also bestimmt schon drei bis vier Monate." Falls Marla ihre Mama sehr vermisse, könne sie Alida im Fernsehen sehen: "Sie kann mich zwar sehen, aber das auch nur in gewissem Maße."

Außerdem verrät Alida im Gespräch mit Promiflash, wie sie ihre Chancen auf den Sieg einschätzt. "Ich hoffe, dass ich weit komme und ich werde auch sicherlich kämpfen, aber das ist natürlich schon jetzt eine andere Generation und ich bin nicht so die typische Influencerin", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe erst vor ein paar Monaten überhaupt damit angefangen, auch natürlich für 'Promi Big Brother' und um ein bisschen up to date zu sein."

Public Address / ActionPress Alida Kurras bei der Premiere des Musicals Mary Poppins in Hamburg, 2018

Joyn/ Benedict Müller Alida Kurras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

