Promi-BB-Favorit? So schätzt Alida Kurras ihre Chancen ein

Promi Big Brother steht endlich wieder in den Startlöchern – und nachdem die ersten Kandidaten bekannt gegeben wurden, steigt die Vorfreude der Fans noch mehr. In diesem Jahr ist auch Moderatorin Alida Kurras (47) dabei. Doch wie schätzt das erfahrene TV-Gesicht seine Chancen ein? Gegenüber Promiflash verrät Alida: "Ich hoffe, dass ich weit komme und ich werde auch sicherlich kämpfen, aber das ist natürlich schon jetzt eine andere Generation und ich bin nicht so die typische Influencerin. Im Gegenteil: Ich habe erst vor ein paar Monaten überhaupt damit angefangen, auch natürlich für 'Promi Big Brother' und um ein bisschen up to date zu sein."

Sie wolle vor allem authentisch an die Sache rangehen. "Ich bin halt, wie ich bin. Was das angeht, werde ich mich nicht verstellen. Das habe ich damals schon nicht, ich bin nach wie vor immer authentisch, ich bin immer offen, bin immer gerade heraus und wir werden sehen, ob das in der heutigen Zeit auch noch gemocht wird", erzählt sie weiter im Promiflash-Interview. Ihre Erfahrung als Big Brother-Teilnehmerin sieht sie allerdings nicht als Vorteil. "Ich kenne die Situation mit den Kameras, aber das kennen die anderen auch. Ich habe eher einen Nachteil, würde ich sagen, weil ich in der Favoritenrolle bin und dadurch werde ich möglicherweise schnell auf der Liste des Herauswählens sein", erklärt sie.

Denn bereits vor 24 Jahren schnupperte Alida schon "Big Brother"-Luft – damals gewann sie die zweite Staffel des Reality-TV-Formates. Werden Fans von damals nun eine ganz neue Seite der heute 47-Jährigen sehen? "Ja, natürlich gibt es auch andere Seiten an mir, die ich noch nicht gezeigt habe, denn damals war ich total auf Harmonie aus, also bin ich heute auch noch in meinem Privatleben und überall, aber ich bin schon klarer in meiner Meinung und sage auch deutlich, wenn mir etwas nicht passt", stellt sie gegenüber Promiflash klar. Sie wolle sich heute weniger zurücknehmen, sondern mehr ihre Meinung vertreten.

Getty Images Alida Kurras im September 2015

Instagram / alida_kurras_offiziell Alida Kurras, Moderatorin

