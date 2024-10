Alessandra Ambrosio verzaubert auf Event im Pünktchen-Look

Heiß wie eh und je: Alessandra Ambrosio (43) strahlte vergangenen Samstag beim Veuve Clicquot Polo Classic in Kalifornien in einem verspielten Polka-Dot-Minikleid und setzte dabei perfekt ihre knackige Figur in Szene. Das brasilianische Supermodel zog mit ihrem schwarz-weißen Cocktailkleid, das mit auffälligen Rüschen und einer floralen Verzierung am Oberteil versehen war, wie gewohnt alle Blicke auf sich. Die Kombination aus dem kurzen Kleid und den hohen schwarzen Keilabsatz-Sandalen verlieh ihrer Silhouette zusätzlich Länge und ließ ihre Beine schier endlos wirken. Bei ihren Accessoires setzte Alessandra auf Schlichtheit und kombinierte zu ihrem Outfit eine kleine schwarze Ledertasche und eine modische schwarze Sonnenbrille. Sie rundete ihren sommerlichen Look mit einer halboffenen Frisur ab und posierte selbstbewusst für die Kameras.

Der glamouröse Auftritt fand nur wenige Wochen nach der Feier zum 16. Geburtstag ihrer Tochter Anja (16) statt. Alessandra teilte Einblicke von der Geburtstagsparty auf Instagram und richtete in einem separaten Post, in dem man die beiden Schönheiten in verschiedenen Posen bewundern kann, rührende Worte an ihr Mini-Me: "Happy Sweet 16, meine liebste Anja! Heute markiert einen großen Meilenstein auf deinem Weg, eine außergewöhnliche Frau zu werden", begann die Victoria's Secret-Ikone ihre Liebeserklärung. Stolz auf die Entwicklung ihrer Tochter, lobte Alessandra sie als stark, freundlich, intelligent, kreativ und innen wie außen wunderschön. "Ich könnte nicht stolzer auf die unglaubliche Person sein, zu der du heranwächst", fügte sie hinzu. Zum Abschluss ihrer bewegenden Nachricht schrieb sie: "Möge dein Geburtstag so strahlend und wunderbar sein wie du. Ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können, jetzt und für immer."

Aber wie steht es eigentlich um Alessandras Liebesleben? Vor knapp zwei Jahren machte sie ihre Beziehung zu dem Model Richard Lee öffentlich, und alles schien perfekt zu laufen – inklusive des harmonischen Miteinanders mit ihren Kindern Noah (12) und Anja aus der früheren Beziehung mit Jamie Mazur (54). Doch nun gibt es Spekulationen, dass die Romanze der beiden zu Ende sein könnte. Ein Insider verriet vor wenigen Tagen gegenüber Daily Mail, dass sich Alessandra und Richard zunehmend auseinandergelebt haben sollen: "Sie haben diesen Sommer nicht viel Zeit miteinander verbracht. Sie war mit Freunden und ihren Kindern unterwegs, während er gearbeitet hat." Obwohl die beiden schon seit Monaten getrennt seien, gebe es laut der Quelle noch eine kleine Hoffnung auf ein Liebes-Comeback. Ob sich das Paar zu diesen Gerüchten äußern wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / alessandraambrosio Anja Ambrosio Mazur und Alessandra Ambrosio im August 2024

Instagram / alessandraambrosio Richard Lee und Alessandra Ambrosio im April 2022

