Christina Hännis total natürlicher Look begeistert ihre Fans

Christina Hänni (34) erfreut ihre Fans mit einem Instagram-Beitrag der natürlichen Art. In einem entspannten Look aus Jeans und einem weißen Wickeloberteil sitzt die Tänzerin in einem Lokal und lächelt für das spontane Foto zufrieden in die Kamera. "Am Frühstückstisch, ganz entspannt, ungeschminkt, unbearbeitet, ungefiltert und ohne Schischi", schreibt sie dazu. Dieser Anblick gefällt ihren Followern besonders gut. Begeistert überhäufen sie Christina mit Kommentaren wie: "Natur pur: Genauso bist du am schönsten, geradezu perfekt", "Einfach wunderschön und natürlich" und "So schön, natürlich und echt einfach. Das fehlt leider immer mehr in dieser 'perfekten', Filter-Instawelt. Danke fürs Teilen dieses schönen Moments."

Eigentlich hätte die Familienmama diesen Schnappschuss wahrscheinlich eher nicht in den sozialen Medien geteilt, doch es sei "so ein schöner Moment" gewesen und ihr Ehemann Luca Hänni (29) habe es sich gewünscht, erklärt sie. "So schön hast du lange nicht mehr ausgesehen", habe der Sänger geschwärmt – "und ich weiß genau, wie er es gemeint hat. Deswegen… Voilà, ist dieses Foto jetzt hier verewigt", fügt sie hinzu.

Christina und Luca machen aktuell Urlaub im Allgäu und erholen sich von den ereignisreichen vergangenen Monaten. Die zwei begrüßten im vergangenen Juni ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. "Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", verkündeten sie mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, auf dem der kleine Fuß des Neugeborenen in den Händen seiner Eltern liegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca und Christina Hännis Baby, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige