Feierte Travis Kelce seinen 35. Geburtstag etwa ohne Taylor?

Travis Kelce (35) hat seinen 35. Geburtstag am Samstag auf humorvolle Weise gefeiert. Wie ein Instagram-Post zeigt, besuchte der NFL-Star gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (36) und seinem Freund Patrick Mahomes (29) eine Comedy-Show von Zac Townsend im Midland Theater in Kansas City, Missouri. In bester Stimmung genossen sie den Abend in einer privaten Lounge und posierten backstage gut gelaunt für Fotos mit dem Comedian.

Auch Jasons Ehefrau Kylie Kelce (32) war bei der Veranstaltung anwesend und strahlte auf Fotos, die Zac in seiner Social-Media-Story teilte. Von Travis' Freundin Taylor Swift (34) fehlte bei der Geburtstagsfeier allerdings jede Spur – und das, obwohl die Sängerin laut Medienberichten am selben Tag von Kansas City nach Nashville gereist sein soll. Zuvor hatte der 35-Jährige sein zweites jährliches "Kelce Car Jam" Charity-Event veranstaltet, bei dem er gegenüber Page Six verriet, was er sich zum Geburtstag wünscht: "Ich nehme gern noch einen Super Bowl, wenn du einen hast."

Travis Kelce ist nicht nur für seine Leistungen auf dem Footballfeld bekannt, sondern auch für seine enge Beziehung zu seiner Familie. Sein Bruder Jason Kelce ist ebenfalls ein erfolgreicher NFL-Spieler und spielt für die Philadelphia Eagles. Die beiden Brüder teilen eine besondere Bindung, die über den Sport hinausgeht. Jason ist mit Kylie verheiratet – gemeinsam haben sie drei Kinder.

Anzeige Anzeige

Instagram / zactownsend_ Travis Kelce und Zac Townsend, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige