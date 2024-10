Die Kansas City Chiefs feiern Travis Kelce am 35. Geburtstag

Travis Kelce (35) wird von seinem Team, den Kansas City Chiefs, zu seinem 35. Geburtstag gebührend gefeiert. Am Samstag, dem 5. Oktober, teilt die NFL-Mannschaft auf Instagram eine humorvolle Geburtstagsnachricht für den berühmten Tight-End. Mit einem rot-goldenen "Happy Birthday"-Banner würdigen sie Travis' an seinem Ehrentag und schreiben: "Heute musst du nicht, um dein Recht zu feiern, kämpfen. Alles Gute, Travis!"

Die Nachricht spielt auf Travis' legendären Beastie Boys-Verweis während des Super Bowls an. Zusätzlich teilt das Team ein Video im Netz, das einige der coolsten Game-Day-Outfits des 35-Jährigen zeigt: "Er kleidet sich, als wäre jeder Tag sein Geburtstag." Auch der Social-Media-Account von "New Heights", dem gemeinsamen Podcast von Travis und seinem Bruder Jason Kelce (36), gratuliert mit einem Clip, der lustige Momente aus verschiedenen Folgen zeigt.

Für Travis war es ein ereignisreiches Jahr. Neben dem erneuten Gewinn des Super Bowls im Februar hat er sich auch als Schauspieler und Game-Show-Moderator versucht. Der NFL-Star gab sein Debüt als Ed Lachlan, ein genesender Drogenabhängiger und Krankenpfleger, in der FX-Serie "Grotesquerie". Außerdem wird er die Show "Are You Smarter Than a Celebrity?" moderieren, in der Prominente auf ihr Grundschulwissen getestet werden. "Ich bin mit Quizshows aufgewachsen und freue mich, zum ersten Mal selbst eine zu moderieren", sagte Travis begeistert gegenüber People.

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Getty Images Travis Kelce, Sportler

