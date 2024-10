Jakub Jarecki wünscht sich vernünftigen Fame-Fighting-Gegner

Jakub Merlan-Jarecki (29) bereitet sich auf seinen dritten Auftritt beim Fame Fighting am 9. November vor und sehnt sich nach einem Gegner, der ihm wirklich gewachsen ist. Nachdem der Fußballspieler bereits zwei Kämpfe siegreich bestritten hat, darunter ein beeindruckender Knock-out, fühlt er sich sportlich unterfordert. "Vielleicht kommt ja mal einer, der mir gewachsen ist!", erklärt Jakub gegenüber Bild und hofft, dass er diesmal einen ernstzunehmenden Kontrahenten bekommt, um sich im Ring wirklich messen zu können.

Seit seinem letzten Kampf hat der 29-Jährige unermüdlich weitertrainiert. "Der Nachteil für meinen neuen Gegner ist, dass ich nie aufgehört habe zu boxen. Das heißt, ich habe mich seit Mai noch ein ganzes Stück weiterentwickelt. Es wird einiges auf ihn zukommen", verrät er selbstbewusst gegenüber dem Blatt. Für Jakub steht fest: Verlieren ist keine Option. "Bei einer Niederlage wären meine Ehre, mein Stolz – alles wäre gekränkt. Und das kann ich einfach nicht zulassen", betont der Noch-Ehemann von Kate Merlan (37).

In seinen bisherigen Kämpfen hatte Jakub wenig Glück mit seinen Gegnern. Beim ersten Fame-Fighting-Event musste sein eigentlicher Gegner Patrick Fabian (37) nur einen Tag vor dem Kampf aus gesundheitlichen Gründen absagen. Kurzfristig sprang Realitystar Paco Herb ein, der jedoch nur zwei Tage trainiert hatte und in der ersten Runde von Jakub plattgemacht wurde. Beim Fame-Fighting-Challenger im Mai dauerte es dann nur vier Sekunden, bis Jakub seinen nächsten Gegner Nikola Glumac (28) auf die Bretter schickte – was ihm zwar einen Blitz-K.o. einbrachte, aber wieder keine echte sportliche Herausforderung darstellte.

Jakub Merlan-Jarecki, Sportler

Nikola Glumac, Realitystar

