Madonnas Bruder Christopher Ciccone (†63) ist gestorben

Madonna (66) muss den nächsten schweren Schicksalsschlag verkraften: Die Sängerin trauert um ihren jüngeren Bruder Christopher Ciccone (✝63), der im Alter von 63 Jahren in Michigan verstorben ist. Der Designer, Künstler und Regisseur erlag einer Krebserkrankung, wie sein Sprecher laut Daily Mail bestätigte. Christopher und Madonna arbeiteten in den frühen Jahren ihrer Karrieren eng zusammen. 2008 veröffentlichte ihr Bruder das Enthüllungsbuch "Leben mit meiner Schwester Madonna", in dem er intime Details aus dem Leben der Popikone preisgab – was zu Spannungen zwischen den Geschwistern führte.

Christopher und Madonna wuchsen gemeinsam in Michigan auf und entdeckten früh ihre gemeinsame Leidenschaft für den Tanz. Nachdem die 66-Jährige nach New York gezogen war, um ihre Musikkarriere zu starten, folgte Christopher ihr und unterstützte sie als Assistent, Stylist und künstlerischer Leiter. Er war maßgeblich an der Gestaltung ihrer spektakulären Bühnenshows beteiligt, darunter die ikonische "Blond Ambition"-Welttournee und "The Girlie Show". Neben seiner Arbeit mit Madonna inszenierte er auch Musikvideos für Künstler wie Tony Bennett (✝96) und Dolly Parton (78).

Sein Tod ereignete sich nur wenige Wochen nach dem Verlust ihrer Stiefmutter Joan Ciccone, die am 24. September nach einem kurzen, aber "aggressiven" Krebsleiden verstarb. Sie wurde 81 Jahre alt. "Sie wird ihrer Familie und ihren Freunden, deren Leben sie mit ihrem Enthusiasmus, ihrer Freude und ihrer Liebe bereichert hat, sehr fehlen", hieß es in ihrer offiziellen Todesanzeige im Netz, wie unter anderem People berichtet hat.

Getty Images Christopher Ciccone, Künstler

Getty Images Madonna im Januar 2014

