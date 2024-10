Nacktes Ade: Dagmar Manzels letzter "Tatort" wird freizügig

Die Schauspielerin Dagmar Manzel (66) verabschiedet sich am Sonntag, den 6. Oktober, von ihrer Rolle als Paula Ringelhahn im Tatort aus Nürnberg. Nach neun Jahren und zehn Fällen ermittelt sie zum letzten Mal. "Ich mache jetzt Platz für andere Künstler", erklärt sie gegenüber Bild und fügt hinzu: "Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören." Außerdem wolle sie sich nun mehr ihren Enkelkindern widmen und Urlaub machen. Ihr Abgang dürfte vielen in Erinnerung bleiben.

Ohne zu viel zu verraten, wird sie als Paula in einer Szene ihre Kleidung ablegen und sicherlich für Aufsehen sorgen. Während ihr letzter "Tatort" vor einem Millionenpublikum ausgestrahlt wird, genießt die 66-jährige Dagmar bereits ihren Urlaub fernab von Deutschland. Sie verpasst damit die Reaktionen auf ihre Szene, in der sie sich entkleidet, um in einer heiklen Situation Menschlichkeit zu zeigen.

Sie zieht sich nämlich vor einem Geiselnehmer aus. "Der ist in dieser Situation in einem unerreichbaren und unberechenbaren Zustand. Nur die Bitte von Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel), sie doch anzusehen, hört er. Als sie nackt vor ihm steht, sieht und spürt er Menschlichkeit", erklärt der Regisseur Max Färberböck. Wie das Ganze aussieht, wird heute Abend präsentiert.

Getty Images Dagmar Manzel und ihre "Tatort"-Co-Stars, 2015

Getty Images Dagmar Manzel, Schauspielerin

