Prinzessin Annes eiskalte Reaktion auf Prinz Williams Geburt

Harte Schale, weicher Kern? Als Prinz William (42) am Abend des 24. Juni 1982 zur Welt kam, war die Begeisterung bei den britischen Royals und im gesamten Königreich groß. König Charles (75), damals noch Prinz, und seine erste Frau Prinzessin Diana (✝36) präsentierten am nächsten Morgen stolz ihren kleinen Sohn auf den Stufen des St. Mary's Hospital in London. Doch nicht alle Reaktionen innerhalb der königlichen Familie fielen begeistert aus. Prinzessin Anne (74), bekannt für ihre direkte Art, überraschte die Presse laut Mirror mit einem lakonischen Kommentar. Gefragt nach der Geburt ihres kleinen Neffen antwortete Anne: "Ich wusste nicht, dass Diana ein Kind bekommt." Auf die nachfolgende Frage, ob sie das Aufsehen um die Geburt ihres Neffen übertrieben finde, antwortete sie kühl: "Ja."

Zu dieser Zeit kursierten Gerüchte über eine angespannte Beziehung zwischen Anne und Diana. Viele vermuteten, dass Anne sich an der großen Aufmerksamkeit, die Diana als neue Prinzessin geschenkt wurde, störte. Während Anne außerdem versuchte, ihrem Terminkalender voller königlicher Aufgaben gerecht zu werden, konzentrierten sich ihr Bruder Charles und seine Frau Diana auf das Elternsein. Ein Palast-Insider erklärte, dass Anne das Gefühl hatte, Diana ernte all den Ruhm, während sie selbst hart dafür arbeite. Die erwähnten Differenzen zwischen den beiden Prinzessinnen wurden in der vierten Staffel der Netflix-Erfolgsserie The Crown sowie in der Channel-5-Dokumentation "Paxman on the Queen's Children" thematisiert.

Trotz aller vergangener Spannungen zwischen seiner Tante und seiner Mutter scheint Williams Beziehung zu Anne heute eher herzlich zu sein. In einem Podcast erwähnte William jedoch einmal, dass er seine Tante als Kind als eine "furchterregende" Persönlichkeit wahrgenommen habe. Dies sei jedoch in ihrem sportlichen Ehrgeiz begründet, der bei gemeinsamen Wettrennen auf Schloss Balmoral zutage trat. So erinnerte sich William zum Beispiel amüsiert über die Ernsthaftigkeit seiner Tante während besagter Rennen. Williams Anekdoten zeigen, dass hinter der kühlen Fassade von Prinzessin Anne anscheinend mehr Fürsorge steckt, als auf den ersten Blick häufig angenommen wird.

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William, Herzogin Kate und Prinzessin Anne im Juli 2018

