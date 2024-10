Selten: Tommy Pedroni teilt süßen Schnappschuss mit Paulina

Dass Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (27) schon eine ganze Weile auf Wolke sieben schweben, ist kein Geheimnis. Mit Pärchenbildern und öffentlichen Liebesbekundungen hält sich der Franzose aber meistens zurück – auf seinem Social-Media-Profil teilt er vor allem lustige Videos und Show-Inhalte. Nun war es aber mal wieder Zeit für ein niedliches Bild mit seiner Liebsten. "Zu zweit", schreibt der Reality-TV-Star zu gleich zwei Selfies auf Instagram, auf denen die beiden Influencer verliebt miteinander kuscheln und in die Kamera strahlen.

"Schon über ein Jahr", kommentiert Paulina den Beitrag und fügt ein Herz und ein Teddy-Emoji hinzu. Mit ihrem Liebesglück trotzen die Germany Shore-Bekanntheiten vielen bösen Meinungen, mit denen sie vor allem zu Beginn ihrer Beziehung konfrontiert wurden. Im November vergangenen Jahres outeten sie sich offiziell als Paar. Zu diesem Zeitpunkt glaubte nicht jeder an die Echtheit und die Langlebigkeit dieser Partnerschaft. Ein Jahr später haben sie nun aber wohl auch den letzten Kritikern bewiesen, dass ihre Liebe echt und stark ist. "Ihr seid schon sehr süß zusammen", gesteht eine Nutzerin, während ein Fan bemerkt: "Ihr seid einfach ein perfect Match."

Nicht nur optisch, sondern auch charakterlich scheinen die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit und der Prominent getrennt-Star super zusammenzupassen. "Wir sind beide sehr kommunikative Menschen und reden immer direkt über alles, wodurch erst überhaupt keine Missverständnisse oder Diskussionen entstehen", bestätigte das die Köln 50667-Bekanntheit in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Mit Tommy an ihrer Seite sei die 27-Jährige glücklicher denn je: "Ich bin so dankbar, endlich den Mann gefunden zu haben, der genauso ist und mit dem ich genauso sein kann, wie ich es mir immer gewünscht habe."

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im April 2023

