So glücklich ist Walentina Doronina mit neuem Freund Kevin

Im vergangenen Monat machte Walentina Doronina (24) ihre neue Beziehung mit Kevin Saszik publik. Aktuell schwebt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin auf Wolke sieben – das will sie auch ihren Followern auf Instagram nicht vorenthalten. Ihr neuestes Video auf der Social-Media-Plattform zeigt Walentina, wie sie gemeinsam mit ihrem Liebsten auf einem Boot im Meer schippert. Ganz vertraut tauschen die beiden kleine Zärtlichkeiten aus und geben sich einen Kuss. "Manchmal ist Heimat eine Person", schreibt Walentina zu dem Clip und ergänzt in der Bildbeschreibung: "Capri, eine Insel zum Verlieben."

Nach Monaten der Geheimhaltung scheint sich Walentinas Community sehr über die verliebten Aufnahmen zu freuen. So lassen es sich auch Nina Anhan, Tara Tabitha (31) und Eva Benetatou (32) nicht nehmen, ihrer Reality-TV-Kollegin einen lieben Kommentar zu hinterlassen, während Letztere schreibt: "Oh mein Gott, wie wunderschön ihr einfach seid." Durch Walentinas Video scheinen nun auch die letzten Fans der Influencerin von ihrer neuen Liebe erfahren zu haben. "Ok, scheinbar habe ich verpasst, dass sie nicht mehr mit Can Kaplan zusammen ist", schreibt ein überraschter Nutzer und ergänzt: "Aber trotzdem sei dir das Glück gegönnt."

Walentina und Can hatten im Juni ihre Trennung publik gemacht. Schon wenige Wochen später wurde die 24-Jährige mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet, bei dem es sich um den Profiboxer Kevin handelte. Im September bestätigte Walentina mit einem Beitrag auf ihrem Social-Media-Kanal, dass sie wieder in festen Händen ist. "Jede Geschichte hat einen Anfang – die ursprüngliche Neapel-Zusammenfassung", hieß es unter einer Reihe von Pärchenbildern.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Kevin Saszik

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr neuer Freund Kevin Saszik

