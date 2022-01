The Weeknd (31) reitet auch weiterhin auf der Erfolgswelle. Vergangenes Jahr sahnte der Sänger einen Preis nach dem anderen ab. So wurde der "Blinding Lights"-Interpret bei den Billboard Music Awards mit zehn Awards ausgezeichnet. Auch bei den iHeart Radio Music Awards war der Musiker unter den glücklichen Gewinnern. Und nun kann sich The Weeknd erneut freuen – der Sänger verdrängte Justin Bieber (27) vom Thron des Künstlers mit den meisten monatlichen Klicks auf Spotify.

Rund 85,6 Millionen Menschen hörten sich monatlich die Songs des "Call Out My Name"-Interpreten in der Streaming-App an. Wie TMZ berichtete, seien das viel mehr Zuhörer als Justin Bieber im vergangenen Jahr für sich gewinnen konnte. Dieser kam nämlich nur auf rund 83,3 Millionen. Doch ganz so überraschend kam der Wechsel der Spitzenposition nicht. Bereits in den vergangenen Monaten war The Weeknd immer auf Platz 2 gewesen.

Wie lange sich der 31-Jährige an der Spitze halten kann, wird sich zeigen, jedoch stehen die Chancen für den gebürtigen Kanadier gut. Erst Anfang Januar brachte der Musiker sein neues Album "Dawn FM" auf den Markt und landete damit bereits in mehreren Ländern auf Platz 1 der Charts.

Anzeige

Getty Images The Weeknd bei den 2021 Billboard Music Awards

Anzeige

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala, September 2021

Anzeige

Getty Images The Weeknd, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de