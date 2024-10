Zoe Saldana begeistert in Spitzen-Look bei Filmfestival

Zoe Saldana (46) beweist mal wieder ihr Händchen für Mode! Beim 47. Mill Valley Filmfestival in San Rafael wurde der neue Film der Schauspielerin, "Emilia Pérez", gezeigt. Zu diesem Anlass wählte sie einen besonderen Look, wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist: Sie strahlte in einem auffälligen, durchsichtigen schwarzen Spitzenkleid mit Puffärmeln und Perlenknöpfen. Ihren Look rundete die Hollywood-Beauty mit einem Ledergürtel sowie einer engen Kette mit einem großen Anhänger und schwarzen High Heels ab.

Bei dem Event posierte die 46-Jährige auch mit zwei ihrer Co-Stars, Adriana Paz und Karla Sofía Gascon. Im Interview mit The Hollywood Reporter zeigte sich Zoe begeistert von der Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen. "Ich bin so dankbar, Frauen um mich zu haben, die mich in jeder Hinsicht unterstützen. Ich habe eine besondere Verbindung zu diesen Frauen", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich bin so dankbar, dass ich diese Reise mit ihnen machen darf. Wir freuen uns auch füreinander und feuern uns gegenseitig an, und das liebe ich. Das kann selten sein."

In "Emilia Pérez" spielt Zoe die Rolle der Rita. Der Film erzählt die Geschichte der mexikanischen Anwältin Rita Moro Castro, die ein ungewöhnliches Angebot erhält: Sie soll einer gefürchteten Kartellchefin, Emilia Pérez, helfen, sich aus dem kriminellen Milieu zurückzuziehen und die Frau zu werden, die sie immer sein wollte. Neben Zoe, Karla und Adriana gehören auch Selena Gomez (32) und Edgar Ramirez zum Ensemble. Nach der Premiere beim 77. Filmfestival von Cannes, wo der Film den Jurypreis sowie den Preis für die beste weibliche Besetzung gewann, wird "Emilia Pérez" ab dem 13. November auf Netflix verfügbar sein. Der Streifen feiert aber schon jetzt viele Erfolge – so bekamen die Darsteller neben dem Preis bei den Filmfestspielen von Cannes auch eine Ehrenauszeichnung des französischen Kulturministeriums.

Getty Images Zoe Saldana, Adriana Paz, Selena Gomez und Karla Sofía Gascón im September 2024

Getty Images Zoe Saldana, Adriana Paz, Karla Sofia Gascon und Selena Gomez bei "Emilia Pérez"-Premiere, 2024

