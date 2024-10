Bricht Hailey Bieber hier ihr Schweigen im P.-Diddy-Skandal?

Hailey Bieber (27) hat wohl die Nase voll. Seit Wochen kursieren jede Menge Gerüchte um ihren Ehemann Justin Bieber (30) und seinen ehemaligen Mentor P. Diddy (54), der Mitte September unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs verhaftet wurde. Weder Hailey noch Justin bezogen bisher offiziell Stellung zu der Festnahme des in Ungnade gefallenen Musikproduzenten und zu den zahlreichen Spekulationen. Dennoch lässt das Model seine Fans jetzt auf wenig subtile Art wissen, wie es sich fühlt. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein altes Bild des "Sorry"-Interpreten, der seine beiden Mittelfinger in die Luft reckt. Dazu schreibt sie nur: "Stimmung."

Justin erlangte Ende der 2010er-Jahre beinahe über Nacht Weltruhm. In dieser ereignisreichen Zeit verbrachte der Kanadier, der damals noch ein Teenager war, viel Zeit mit Usher (45) und P. Diddy. Seit immer mehr schwere Vorwürfe gegen den einflussreichen Musiker laut werden, sind viele Fans in Sorge und befürchten, Justin könne zu seinen Opfern zählen oder von den Taten gewusst haben. Immerhin befinden sich unter den mutmaßlichen Opfern, die in einem kommenden Prozess aussagen könnten, sowohl Männer als auch Frauen, die zum Zeitpunkt der Taten minderjährig waren. Justin selbst hat jedoch noch nie etwas in die Richtung angedeutet. Vor rund einem Jahr brachte er sogar noch einen Song mit seinem ehemaligen Unterstützer raus und schwärmte auf Instagram: "Ich liebe dich, Diddy."

Dennoch soll dem frisch gebackenen Vater der Missbrauchsskandal rund um den "I'll Be Missing You"-Interpreten sehr nahegehen. "Justin ist von den Nachrichten so schockiert und will sie nicht verarbeiten oder darüber sprechen, also hat er sich zurückgezogen", verriet ein Insider kurz nach der Verhaftung gegenüber Daily Mail. Die Quelle betonte zudem, Justin hätte niemals an dem letzten Album von P. Diddy mitgewirkt, wenn er von seinen Taten gewusst hätte.

Instagram / haileybieber Justin Bieber in Haileys Instagram-Story im Oktober 2024

Getty Images Justin Bieber und P. Diddy, 2014 in Los Angeles

