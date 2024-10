Dieser Promi-BB-Kandidat ist bei den Fans am beliebtesten

Heute Abend flimmert die erste Liveshow der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel über die Bildschirme der Fans – doch welcher der 14 Kandidaten ist bis jetzt am beliebtesten? Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 07. Oktober, 15:30 Uhr] geht hervor, dass Leyla Lahouar (28) mit 376 Votes (23,9 Prozent) derzeit Favorit der Promi-BB-Fans ist. Dicht dahinter reihen sich Elena Miras (32) mit 290 Stimmen, also 18,5 Prozent, und ihr Ex Mike Heiter (32) mit 247 Votes und somit 15,7 Prozent ein. Den vierten Platz des aktuellen Rankings belegt Alida Kurras (47): Für sie stimmten 237 (15,1 Prozent) ab.

Die anderen Kandidaten konnten bislang wohl noch nicht von sich überzeugen: Gerade einmal 13 Stimmen (0,8 Prozent) bekam Daniel Lopes (47), womit er aktuell den elften Platz belegt. Noch schlechter sieht es für Verena Kerth (43) und Sinan Movez (19) aus: Während die Moderatorin bislang elf Personen (0,7 Prozent) für sich gewinnen konnte, stimmten für den Content Creator nur sieben (0,4 Prozent) ab. Das Schlusslicht bildet derzeit Bea Peters (42): Sie konnte nur sechs Promiflash-Leser, also 0,4 Prozent, für sich gewinnen.

Bereits am Samstag ist ein Großteil des diesjährigen Promi-BB-Casts in den berühmt-berüchtigten Container gezogen – dabei verriet der ein oder andere Mitbewohner unter dem wachsamen Auge des großen Bruders schon pikante Geheimnisse. Alida, die Gewinnerin der zweiten Big Brother-Staffel, gestand in einem Gespräch mit Bea, dass sie eine Affäre mit Jürgen Milski (60) hatte: "Das weiß keiner." Damals habe sie die Liaison mit dem Schlagersänger bereitwillig geheim gehalten. "Wenn man die Geliebte ist, hält man ja die Fresse", so Alida.

Joyn / Marc Rehbeck Jochen Horst, Sinan Movez und Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidaten, 2024

Joyn/ Benedict Müller Alida Kurras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin, 2024

