Ex-Butler von König Charles ist jetzt Big-Brother-Kandidat

Nathan King zog am 6. Oktober in das britische Big-Brother-Haus ein und verblüffte Mitbewohner wie Zuschauer gleichermaßen, als er bekannt gab: "Ich war Butler von König Charles III.!" Das Leben im königlichen Haushalt tauschte der 24-Jährige erst gegen eine Karriere als Fleischverkäufer und jetzt gegen den Alltag im berühmtesten TV-Haus Großbritanniens ein. Als er am vergangenen Wochenende während der Live-Show zum Start der neuen Staffel das BB-Haus betrat, sorgte er mit seiner bewegten Vergangenheit sofort für Aufsehen.

Bereits im zarten Alter von 17 Jahren begann Nathan seine Karriere am königlichen Hof. 2017 erhielt er die einzigartige Gelegenheit, König Charles III. (75), damals noch Prinz Charles, in dessen schottischem Anwesen Dumfries House bei Cumnock zu dienen. "Ich hatte die Ehre, bei einigen Abendessen während seiner königlichen Aufenthalte zu helfen. Es war immer etwas Besonderes, und ich durfte die verschiedensten Aufgaben übernehmen", erzählte er laut The Sun einem Lokalblatt. Nach seiner Zeit als Butler wechselte Nathan in eine ganz andere Branche, um als Fachverkäufer für Schweinefleisch sein Geld zu verdienen.

Die Teilnahme an Big Brother UK sieht Nathan als Chance, sich neuen Herausforderungen zu stellen und aus seiner Komfortzone herauszutreten. "Ich freue mich darauf, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Das ist etwas, das ich so noch nie gemacht habe", sagte er im Vorfeld. Auf die Frage, ob er sich für die Realityshow eine Strategie zurechtgelegt habe, erklärte der Schotte gut gelaunt: "Ich habe keinen Plan. Ich werde einfach ich selbst sein und schauen, was passiert." Auch privat ist Nathan für seine offene und fröhliche Art bekannt. Freunde beschreiben ihn als lebensfrohen Genussmenschen, der, geprägt von seinen Erfahrungen im königlichen Haushalt, beste Chancen hat, die Zuschauer mit seiner authentischen Art zu begeistern.

Instagram / bbuk Das britische Big-Brother-Haus 2024

Getty Images König Charles III. im August 2024

